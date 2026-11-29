Paari päeva tagune õnnetus juhtus laskumisel, mil Laine alustas pärast nukki pööret pisut liiga vara ja liin viis ta otse väravasse. Suunda polnud võimalik enam muuta, mistõttu otsustas sportlane väravast läbi sõita, kuid liiga madalal olnud väravapaneel ei vabanenud kohe, jalg jäi kinni ja Laine kukkus kuklale. Löök oli tugev, kuid teadvust ta ei kaotanud ja Hispaania koondise füsioterapeudi hinnangul peapõrutust ei olnud.

"Tegin lihtsalt halvas kohas väikese sõiduvea," selgitas Laine. "Enesetunne ei ole olnud väga hull, aga ka mitte hea. Kael on kange ja ei paindu ühele poole ning terve parem külg on kivikõva," lisas ta.

Otsus siiski starti minna tehti hommikuse enesetunde põhjal. Paraku oli võistluseelne paranenud enesetunne petlik. "Tundsin, et mul polnud üldse jõudu – lihtsalt sõitsin alla. Niimoodi võistelda ei saa," rääkis mäesuusataja.

Laine sõnul võisid enesetunnet mõjutada ka ravimid. "Sõidan suhteliselt pehme suusaga, aga täna tundus see kõige jäigem suusk, millega olen elus sõitnud. Küllap on sel kaelaga midagi pistmist – keha on korraliku löögi saanud," rääkis sportlane.

Ennekõike andis kange parem kehapool tunda vasakpöörete ajal. "Olen kuu aega oodanud, et saaksin võistlusstarti minna, ja nüüd, kaks päeva enne võistlust, hoog rauges. Tean, et ma ei ole sada protsenti terve," rääkis mäesuusataja.

Oma vormi suhtes on Laine aga optimistlik. "Asjad lähevad paremaks, kuigi enam mitte nii metsikus tempos, vaid väikeste sammude kaupa. Tehniliselt liigun väga õiges suunas. Kiiruses on veel arenguruumi: olen lähedal, aga treeningutel ma veel ülikiire ei ole. Samas ei olnud ma seda ka oma parimal hooajal. Märgid on olnud paljulubavad."

Uus võimalus tuleb juba nädala pärast: 6. detsembril peetakse USA-s Beaver Creekis hooaja järgmine maailmakarikaetapp. "Loodan, et selleks ajaks tunnen end tervena. Ma armastan võistelda, aga selleks et täiega peale minna, pean esmalt terve olema," kinnitas Laine.

Meeste suurslaalomi võitis Brasiilia esindaja Lucas Pinheiro Braathen (2.21,01), kes edestas kahe laskumise summas 14 sajandikuga austerlast Stefan Brennsteinerit. Kolmandaks tuli sakslane Anton Grammel (+0,54).