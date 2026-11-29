Rühmvõimlemise valitsevad Eesti meistrid, Tartu klubi Rütmika rühm Rebasesabad konkureeris sel hooajal võistlustel kavaga, mille koreograafia koostati Arvo Pärdi tuntud teosele "Peegel Peeglis".

"Sel hetkel, kui muusikat otsisime, oli Arvo Pärdi aasta. Vanemuises esietendus Arvo Pärdi teos ja meil kuidagi on hästi palju väikseid seoseid tekkinud," lausus treener Liisel Perlin ERR-ile. "Sel hetkel, kui oled muusika otsingul, siis pisidetalid jooksevad kokku ja tekib tunnetus, et see võiks olla justkui meie oma ning meile on alati meeldinud, kui meil on midagi eestipärast."

Pärdi muusika järgi vahenditeta vabakava esitades püüdis Rebasesabade rühm näidata kohtunikele ja publikule inimese sisemist võitlust, hea ja halva sümbioosi.

"Me proovimegi oma liigutustega väljendada sellist peegeldamist," lisas kapten Mona Maasikas. "Kava algab ja lõppeb justkui samas kohas. Kogu aeg on ühel ja teisel pool vastamisi samasugused liigutused. See on selline sisemine võitlus endaga, mis samas algab ja lõppeb rahuga."

Kava koreograafia koostas soomlasest maailma tipptasemel koreograaf Antton Laine. Rühma noortele võimlejatele on Pärdi muusika peegeldamine suureks väljakutseks, kuid tipptasemel konkurentsis püsimiseks ongi vaja end ületada.

"Sellised raskemad teemad ja palad tulebki ära teha meistriklassis," sõnas Perlin. "Alguses alustad kergemate ja lillelisemate muusikatega, aga mida aeg edasi, seda rohkem tulebki väljakutsuvaimaid muusikapalasid tuleb võtta koreograafia aluseks."

Nii EM-il kui ka MMM-il saavutas Rebasesabade rühm Pärdi muusika järgi esinedes kuuenda koha.