Võrkpalli meeste Balti liigas peeti pühapäeval üks kohtumine, kui Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas võõrustas Tartu Bigbanki ja pidi vastu võtma 2:3 (24:26, 25:21, 24:26, 25:23, 6:15) kaotuse.

Tartu paremateks kerkisid võrdselt 18 punktiga Valentin Kordas (+8), Kaspar Timusk (+13; sh viis serviässa) ja koguni seitse blokki kirja saanud Mart Naaber (+16), Tobias Louis Laffranque panustas 15 punktiga (+1). Stefan Kaibald ja Martti Juhkami said puhkepäeva, vahendab Volley.ee.

Bigbanki vastuvõtt oli 66%, rünnakuid lahendati 42-protsendiliselt, blokist saadi 19 punkti ja servil löödi 7 punkti ja eksiti 11 pallingul.

Leedu klubi resultatiivseim oli 28 punktiga Erikas Makaras (+16). Šiauliai vastuvõtt oli 69%, rünnak 40%, blokist saadi 12 ja servilt samuti 12 punkti (eksiti 15 servil).

Tartu klubi on liigatabelis 14 punktiga kolmandal kohal, Leedu klubi asub üheksa silmaga viiendal real. Liidrikohal on 18 punktiga Robežsardze/RSU ja teine 15 punktiga ainus kaotuseta meeskond Pärnu Võrkpalliklubi.

Järgmised Elme Messer meeste Balti liiga mängud peetakse 5. ja 6. detsembril.