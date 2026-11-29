Man City läks võõral väljakul kahel korral juhtima: 34. minutil skooris Erling Haaland ja 48. minutil Enzo Fernandez. Tiitlikaitsja jõudis aga mõlemal korral viigini: 40. minutil lõi värava Kai Havertz ja 83. minutil Jurrien Timber.

Tervikuna oli suure osa mängust kaotusseisus olnud Arsenal üritavam pool ja veel mitmed suurepärased võimalused jäid realiseerimata. Samas pealelööke tegi Man City 15 ja Arsenal 13, raamidesse lendas kummaltki poolelt viis palli.

Viigiga lõppes ka päeva varajasem mäng ehk Merseyside'i derbi Evertoni ja Liverpooli vahel. Dominik Szoboszlai asus viiendal minutil juhtima, aga 25. minutil lõi Jeremie Frimpong omavärava ja mäng lõppeski 1:1.

Tulemused: Everton - Liverpool 1:1, Brighon - Newcastle 0:1, Crystal Palace - Hull 2:3, Fulham - Bournemouth 1:2, Sunderland - Tottenham 0:2, Arsenal - Manchester City 2:2.

Kokkuvõttes jätkab 29 punktiga kindla liidrina Arsenal. Man City on 23 punktiga teine, aga sealt edasi läheb väga tihedaks: Brighton ja Liverpool on 22 punkti peal, Bournemouthil on 21 punkti ning Brentfordil ja Leedsil 20.