Võistluse alguses rebis eest ära britt Joe Davies, aga Kläbo püüdis ta ruttu kinni ja peagi liitusid juhtgrupiga ka teised Norra koondislased. Davies püsis esikohal 12,9 km vaheajapunktini, misjärel vedasid võistlejaterivi norrakad Andreas Fjorden Ree, Mattis Stenshagen ja Harald Östberg Amundsen ning rootslane William Poromaa.

Kläbo pani lisakäigu sisse alles täitsa võistluse lõpus. Ta edestas finišis kaasmaalasi Emil Iverseni 0,2 ja Amundseni 0,5 sekundiga. Norrale vormistasid viisikvõidu Martin Lowström Nyenget (+2,4) ja Stenshagen (+3,3). Kuuenda koha saavutas prantslane Mathis Desloges (+3,3).

30-aastane Kläbo tuli MK-etapil võitjaks 114. korda ning tõusis kõigi aegade arvestuses ühele pulgale kaasmaalase Marit Björgeniga. Kläbo edu meeste arvestuses on mäekõrgune – teist kohta hoiab norralane Björn Dählie 46 esikohaga. Björgenile on naiste arvestuses kõige lähemal Therese Johaug 89 triumfiga.

Eesti meestest tegi pühapäeval parima tulemuse Alvar Johannes Alev, kes sai 25. koha (+9,1). "Loodetavasti selliseid ühisstarte Rukal enam ei tehta, sest see oli ikka täielik kaos ja maksimaalse pingutusega ei saanud tegelikult kordagi sõita," kommenteeris Alev. "Täna oli tunne hea ja oleksin kindlasti lootnud, et tempo on kiirem ja tekivad vahed, aga kogu aeg käis kiirendamine, pidurdamine ja positsioonivõitlus ning stressi oli väga palju. Isegi lõpuspurti ei saanud teha, sest kõik teed olid kinni – kus sa parasjagu olid, seal sa olid."

"Ühelt poolt on kahju, teisalt tundub seisund väga hea olevat," lisas Alev. "Kaotussekundeid on vähe, aga see näitabki, kui lihtne Ruka rada ühisstardi jaoks tegelikult on. Loodetavasti tehakse sellest järeldused ja järgmisel aastal päris niimoodi ei tehta," lõpetas ta.

Christopher Kalev oli 52. (+1.25,9) ja Henri Roos 60. (+2.03,9). Kokku sai tulemuse kirja 80 sportlast.

Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub 4.-6. detsembril Norras Trondheimis.