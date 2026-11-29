Tomingas läbis mõlemad tiirud puhaste paberitega. Esimese tiiru järel hoidis ta 28. kohta, tõusis teise tiiruga 14. positsioonile ja suutis hea lõpuga veelgi kerkida.

Kaks päev varem oli Tomingas tavadistantsil viie möödalasuga 79. "Pigem peab väga rahul olema. Arvestades, mis ma siin üleeile korraldasin. See on ikka öö ja päev," tunnistas laskesuusataja pärast sõitu ERR-ile.

Tervikuna ta ülemäära hõiskamiseks siiski põhjust ei näe. "Ma näen veel palju puudujääke. Mõned aastad tagasi tulin siit seitsmenda kohaga ära. Tahaks vanale tasemele kuidagi tagasi jõuda."

Oma teise võidu Kontiolahtist teenis rootslanna Elvira Öberg (1; 21.05,6), kes edestas vaid pooleteise sekundiga prantslannat Justine Braisaz-Bouchet'd (1). Kolmas oli karjääri esimese pjedestaalikoha saanud poolatar Kamila Zuk (0; +6,4).

Nende ja Tominga vahele mahtusid veel Oceane Michelon (Prantsusmaa; 0; +12,0), Marthe Krakstad Johansen (Norra; 0; +12,6), Ella Halvarsson (Rootsi; 1; +16,1), Karoline Offigstad Knotten (Norra; 1; +23,2), Gilonne Guigonnat (Prantsusmaa; 1; +23,3) ja Fabiana Carpella (0; 27,2).

Täpselt poole minutiga Öbergile alla jäänud Tomingale järgnes mulluse hooaja valitseja Lou Jeanmonnot (Prantsusmaa; 1), kes jäi eestlannale alla vaid 0,7 sekundiga.

Regina Ermits oli 54. (2; +1.39,2), Hanna-Brita Kaasik 71. (1; +2.23,3) ja Susan Külm 73. (2; +2.26,0).

Enne võistlust

Kokku on stardis 102 naist ning eestlastest lähevad rajale Tuuli Tomingas (number 23), Regina Ermits (32), Susan Külm (53) ja Hanna-Brita Kaasik (84).

Reedese tavadistantsi võitnud rootslanna Elvira Öberg stardib 42. naisena. Kodupubliku suurimad lootused on Suvi Minkkinenil (50). Möödunud hooajal sprindi kristallgloobuse ja ka MK-sarja üldvõidu saavutanud prantslanna Lou Jeanmonnot võistleb numbri all 44.