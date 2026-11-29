Perrot läbis lasketiirud puhaste paberitega ning teenis karjääri üheksanda individuaalse etapivõidu MK-sarjas. Teise koha saavutas ühel trahviringil käinud ameeriklane Campbell Wright (+26,8), kes lahkub Kontiolahtist MK-sarja liidrisärgiga.

Kolmanda koha sai rootslane Sebastian Samuelsson (0; +29,6). Talle järgnesid sakslased Philipp Nawrath (0; +31,4) ja Justus Strelow (0; +34,8). Esikuuiku lõpetas norralane Johan-Olav Botn (2; +35,9).

Mark-Markos Kehva jättis lamadestiirus ühe märgi üles ja püstitiirus kaks märki. Kaotust võitjale kogunes kaks minutit ja 3,3 sekundit.

Kristo Siimer läbis lamadestiiru veatult ja lahkus sealt 14. ajaga, aga pidi püstitiiru järel minema kolmele trahviringile ning sai lõpuks 58. koha (+2.25,0). Rene Zahkna oli nelja möödalasuga 80. (+3.20,5) ja Karl Rasmus Tiislär kolme möödalasuga 87. (+3.38,2).

Enne võistlust:

Eesti meestest pääseb esimesena rajale Rene Zahkna, kes on stardijärjekorras kaheksas. Mark-Markos Kehva alustab 63., Kristo Siimer 79. ja Karl Rasmus Tiislär 107. mehena.

Eelmisel hooajal moodustasid sprindisõitude kokkuvõttes esiviisiku Sturla Holm Lägreid (täna stardinumbriga 50), Sebastian Samuelsson (54), Eric Perrot (52), Tommaso Giacomel (48) ja Philipp Nawrath (38). Esimene sprindisõidu võit kuulus mullu Johan-Olav Botnile (58).