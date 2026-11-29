"Ma arvan, et meil oli paremaid päevi ja oli natuke kehvemaid päevi, aga oleme laias laastus samas, kus olime eelmisel aastal sel ajal. Loodad küll, et äkki natuke paremini, aga protokoll ei valeta," kommenteeris Rehemaa nädalavahetuse lõpetuseks.

Eesti koondise säravaimaks etteasteks jäi pühapäeval meeste 20 kilomeetri ühisstardist vabatehnikasõit, kus Alvar Johannes Alev tuli 25. kohale. "Aga nagu ütlesin - õnneks tegid mõned sportlased päris häid sõite. Just pühapäevane uisusõit Alvari poolt oli juba väga kõrge klassiga sõit, mis annab lootust."

"Mehed on gramm paremas seisus, naised natuke tagasihoidlikumad kui eelmisel aastal," võrdles Rehemaa. "Aga mingiks paanikaks põhjust ei ole. Järgmisel maailmakarikal oleme kindlasti paremas löögihoos."

Suuskade taha vähemalt pühapäeval midagi ei jäänud. "Tänane päev kindlasti näitas, et hooldemeeskond on teinud hea töö," kiitis Rehemaa. "Meil on väike mikrovõistkond nagu olen mitmel korral varem ka öelnud, aga see on selge, et me ei sõidaks konkurentsis, kui suusk oleks kehva. Selles mõttes on kõik hästi ja proovime hoida sama joont."

Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub 4.-6. detsembril Trondheimis, kus on kavas 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidud, individuaalsed vabatehnikasprindid ning 20 km suusavahetusega sõidud.