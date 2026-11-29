Kahevõistluse MK-etapil Soomes Rukal sai Kristjan Ilves hommikuses 10 km ühisstardist suusasõidus üheksanda koha. Kuna hüppevõistlus jäi ära, siis läks Ilvesele kokkuvõttes kirja kümnes koht.

Ilves kuulus kogu sõidu vältel suurde liidripunti. Ta lõpetas 2,5 km pikkuse avaringi üheksandana (+4,1), tõusis poolel maal neljandaks (+1,3), aga langes kolmanda ringiga 11. kohale (+4,9). Finišijoone ületas Ilves üheksandana, kaotust võitjale kogunes 5,7 sekundit.

Tasavägises lõpuheitluses pani oma paremuse maksma norralane Jens Luraas Oftebro, kes edestas 0,6 sekundiga austerlast Fabio Obermeyri ja 1,4 sekundiga sakslast Manuel Faissti (+1,4). Reedel esikoha saavutanud Einar Luraas Oftebro oli neljas (+3,4) ja laupäevane võitja Stefan Rettenegger kaheksas (+4,4).

Lõunal toimuma pidanud hüppevõistlus jäi keeruliste tuuleolude tõttu ära ning lõpliku paremusjärjestuse paika panemiseks võeti kasutusele PCR-i ehk eelvõistluse tulemused. Seal Ilvese hüpe ei õnnestunud ning ta sai kirja 17. tulemuse. Esialgu kuulutati lõppkohaks 16., aga pärast tehniliste viperuste parandamist tõusis eestlane kümnendaks.

Võitjaks tuli Jens Luraas Oftebro, teise koha sai Stefan Rettenegger ja kolmanda koha sakslane Julian Schmid.

Hooaja esimese MK-etapi järel hoiab üldarvestuses esikohta Jens Luraas Oftebro 280 punktiga. Talle järgnevad Stefan Rettenegger (250) ja Einar Luraas Oftebro (206). Ilves paikneb 168 punktiga kuuendal kohal.

Järgmisel nädalal stardivad kahevõistlejad Norras Trondheimis.