22-aastane Gauthier avas laupäevases kohtumises Los Angeles Kingsi vastu Ducksi väravaarve. Sellega tabamusega kordas ta NHL-i kalendrikuu rekordit. Joe Malone sai 1921. aastal veebruaris kirja 20 tabamust ning soomlane Teemu Selänne jõudis 1993. aasta märtsis Malone'iga ühele pulgale. Kui Gauthier vajas 20 värava viskamiseks 15 kohtumist, siis Selännel kulus selleks 14 ja Malone'il üheksa kohtumist.

"See on väga lahe rekord! Kuulsin sellest umbes nädal aega tagasi ja otsustasin seda püüdma hakata. Loomulikult teeb rõõmsaks, kui mind mainitakse ühes lauses koos läbi aegade parimate mängijatega. Kõva saavutus, aga hooaja lõpuni on veel umbes 60 mängu, nii et tööd veel jagub," rääkis Gauthier mängu järel.

Ducks jäi pärast Gauthieri tabamust teisel perioodil 1:3 kaotusseisu. Viimasel kolmandikul jõudis külalismeeskond viigini 4:4, kuid kuus minutit enne normaalaja lõppu viskas Kingsi võiduvärava Erik Haula. Ducks on läänekonverentsis 12. ja Kings 14. kohal.

Ülejäänud tulemused:

Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 6:2

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:2

St. Louis Blues - Washington Capitals 1:4

Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 3:2 (la.)

New York Rangers - Calgary Flames 1:0

New Jersey Devils - Winnipeg Jets 2:1

Detroit Red Wings - Nashville Predators 2:3

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 3:2

Philadelphia Flyers - New York Islanders 1:2

Dallas Stars - Utah Mammoth 7:4

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 6:3

Seattle Kraken - Edmonton Oilers 2:3 (la.)