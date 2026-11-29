Unibet hokiliigas peeti sel nädalavahetusel kaks kohtumist, kus võidud said kirja HC Vipers ja SK Viru Sputnik. Naiste hokiliigas teenisid laupäevastes mängudes võidud HK Säde ja HK Roosa Panter.

Tondiraba jäähallis peetud kohtumises alistas HC Vipers põnevas ja väravaterohkes mängus HC Everesti 7:5, teenides sellega hooaja esimese võidu. Mängu asus viiendal minutil juhtima Everest, kuid Vipers viigistas kaks minutit hiljem ning läks 13. minutiks ise juhtima. Esimese kolmandiku viimastel sekunditel suutis Everest seisu viigistada ning avakolmandik lõppes 2:2 viigiga.

Teise kolmandiku esimese kümne minutiga viskas Vipers neli vastuseta väravat ja kasvatas eduseisu 6:2-le. Kolmandiku keskel õnnestus Everestil üks värav tagasi visata ning viimasele vaheajale mindi Vipersi 6:3 eduseisul.

Kolmanda kolmandiku alguses tuli Everest mängu tagasi, visates kahe minuti jooksul kaks väravat ja vähendades kaotusseisu minimaalseks. Vipersi võidu kindlustas 1.15 enne lõpuvilet sündinud värav, millega vormistati lõppseisuks 7:5. Võitjate poolel tegi suurepärase esituse Marek Potšinok, kes viskas kolm väravat.

Narva jäähallis peetud kohtumises alistas SK Viru Sputnik lisaajal Narva PSK 4:3. Mängu avavärava viskas Viru Sputnik esimese kolmandiku viimasel minutil. Teisel kolmandikul lõi Narva PSK kaks väravat ning asus mängu juhtima 2:1.

Kolmandal kolmandikul haaras initsiatiivi taas Viru Sputnik. Maksim Tsaltsev viskas kaks järjestikust väravat, viies külalised 3:2 juhtima, kui normaalaega oli jäänud mängida veel neli ja pool minutit. Narva PSK suutis kaks ja pool minutit enne normaalaja lõppu seisu viigistada ning viis mängu lisaajale. Lisaajal ei tulnud võiduväravat kaua oodata – juba kuuendal sekundil saatis Jegor Romanov litri Narva väravasse, kindlustades Viru Sputnikule 4:3 võidu.

Naiste hokiliigas peeti laupäeval kaks kohtumist. Astri Arenal alistas HK Säde valitseva Eesti meistri HC Grizzlyzi tulemusega 3:2. Tasavägise kohtumise võiduvärava viskas Katerina Herma.

HK Säde. Autor/allikas: Julia Sevastjanova

Haabersti jäähallis peetud mängus oli HK Roosa Panter parem HC Everestist tulemusega 6:5. Roosa Pantrite poolel tegi silmapaistva esituse Noora Freija Ebber, kes viskas kolm väravat ja vormistas kübaratriki.

Unibet hokiliiga jätkub 5.–6. detsembril ning naiste hokiliigas peetakse järgmised kohtumised 5. detsembril.