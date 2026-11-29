Suusahüpete meeste maailmakarikaetapil Rukal võidutses teist päeva järjest austerlane Stephan Embacher (269,4 punkti), kes edestas norralast Isak Andreas Langmot (266,4) ja koondisekaaslast Jan Hörli (262,4).

20-aastane Embacher oli esimese vooru järel teine, sest Langmo 146-meetrine ja 141,9 punkti väärt hüpe osutus võistluse parimaks. Teises voorus piirdus norralane aga 132-meetrise ja 124,5 punkti väärt sooritusega.

Embacher hüppas 138,5 ja 138 meetrit ning teenis vastavalt 134,3 ja 135,1 punkti ega olnud kummaski voorus parim, kuid stabiilsus tõi talle kokkuvõttes siiski esikoha.

Austerlane on alustanud nüüd hooaega kolme võiduga neljast. Vaid Lillehammeri teisel võistlusel tuli tal piirduda viienda kohaga.

Pühapäeval Rukal järgnesid esikolmikule Kristoffer Eriksen Sundal (Norra; 257,7 punkti), Pius Pasche (Saksamaa; 257,2), Marius Lindvik (Norra; 256,9), Maximilian Ortner (Austria; 256,9) ja Clemens Aigner (Austria; 254,3).

Eesti hüppajatel pühapäevane võistlus ei õnnestunud: Kaimar Vagul hüppas 120 meetrit ja sai 93,8 punkti, Artti Aigro vastavalt 118,5 meetrit ja 93,3 punkti. Kumbki teise vooru ei pääsenud, protokolli läksid 37. ja 38. koht.

MK-sarja kokkuvõttes jätkab nüüd kindla liidrina mõistagi Embacher, kel koos 345 punkti. Teine on 213 punktiga Sundal ning kolmas 172 punktiga austerlane Raffael Zimmermann, kes oli Lillehammeris kaks korda pjedestaalil, aga piirdus Rukal laupäeval kaheksanda kohaga ja ebaõnnestus pühapäeval juba kvalifikatsioonis.

Suusahüpete MK-sari jätkub nädala pärast Poolas Wislas.