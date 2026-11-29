ERR-i spordisaate stuudios lahkas koondise hetkeseisu endine peatreener Heino Enden, kelle käe all sai Eesti koondis 25 aastat tagasi Prantsusmaast jagu.

Meil on nüüd 48 tundi olnud aega seedida mängu Prantsusmaaga ja oleme kõik natuke rahunenud. Kumb siis see meie mängu osa on? Esimesed 30 minutit või viimased viis?

Me mängisime täpselt seda mängu, mida prantslased lasid meil mängida ja täpselt sel ajahetkel. Üritasime Francisco pikkust ära kasutada korvi all, kui tekib ebavõrdne vahetus. Aga seda ilmselt teadsid ka prantslased väga hästi ehk nad ei lasknud meil seda teha. Nad avaldasid piisavalt survet tagumistele, istusid meil kukil ja läbi ei lasknud ega lasknud ka palli liigutada õigesse kohta, et saaksime söödu alla anda. Kui oleksime õnnestunud, siis oleks Francisco oma vigadega hätta jäänud, aga me ei kasutanud seda ära. Aga prantslaste surve +26 pealt selgelt lõdvenes ja siis hakkasime mängima seda mängu, mida oleksime kogu aeg tahtnud.

See meie korvpall on kohati nagu Tammsaare. Kaevame kraavi, kannatame, valu ja vaev. Ja siis on mingid helged hetked. Miks see kõik meil praegu nii raskelt tuleb?

Meil on meeskonnas hästi palju väga häid viskajaid, aga ei ole selliseid mängijaid, kes looks teravust. Kes suudaks nii endale kui ka teistele teravuse loomisega kohti tekitada. Nüüd ei ole ka Kotsarit, läbi kelle korvi alt palli mängida. Meid suudetakse kaitsega ära suruda. Seda on tõestanud päris mitmed vastased. Sööduoskus on ka mitte maailma tipptasemel ja siit tekitavadki probleemid. Kui kaitse lubab meil natuke palli liigutada, mängida me oskame... mängu lugeda ka oskame, koostöö toimib. Aga vastane suudab meie tugevad küljed kinni võtta.

Võrreldes eelmise koondiseaknaga - sellest on möödunud nüüd kolm kuud - on mehed saanud olla oma koduklubide juures. Kas mõni neist on teinud selge edasimineku? Mõni jäänud paigale? Mõni läinud tagasi?

Klubide juures mängitakse natuke teistsugust mängu. Neil on teistsugused rollid. Ja kindlasti see, et kaitse, mida klubid klubide vastu mängivad, ei ole nii agressiivne, tõhus kui koondiste tasemel ametlikke mänge, kus ühest mängust sõltub väga palju. See harjumus visata hästi palju punkte, teha kergelt asju ei tule koondises nii hästi välja, kuna kaitse on teisest klassist.

Mõnes mõttes tuleb Soome meie vastu samamoodi nagu Prantsusmaa. Ei ole Markkaneni, ei ole Jantuneni. Ometi võitsid nad väljas Sloveeniat nii, et tükid taga. Umbes 28-30 punkti visati per veerandaeg. Mida meil oodata on?

Kindlasti teistsugust mängu, kui nad mängisid Tallinnas, sest neil ei ole Markkaneni, läbi kelle mäng palju käis. Tallinna mängus Nkamhoua võttis all väga hästi kohta sisse. Talle ei antud seda palli. Ma ei tea, miks. Aga peab ütlema, et homses mängus on mõlemad väga targad treenerid: nii Rannula kui ka Lassi Tuovi. Oskavad taktika paika panna. Nüüd on see, et kumma taktika peale jääb. Aga ma arvan, et mõlemal on positiivne emotsioon all. Okei, me küll kaotasime Prantsusmaale, aga mängu lõpp oli positiivne. Saime kindluse tagasi ja ma arvan, et see mängijatesse negatiivset ei jätnud. Minnakse võidu peale.

Mis meie taktika peaks olema?

Me peaks mängima kiiret mängu. Seda, mida siin on räägitud. Soomel ei ole suuri mängijaid, kes on vähe liikuvad. Me oleme natuke sarnased võistkonnad. Aga eelkõige peame kaitse korda saama. Seal on üksikud mängijad, kellega peame hakkama saama. Kui saame meeskondlikult, individuaalselt hakkama, siis tekib rünnakul rohkem šansse.

Me oleme olukorras, kus MM-pilet on teoreetiliselt võimalik, aga pigem väga teoreetiliselt. Mängupildiliselt pigem kõik aknad pärast EM-i on olnud küsimusi tekitavad. Kumb on meie jaoks hetkel suurem murekoht: tabeliseis või mängupilt?

Mängupilt on alati kõige olulisem. Tabeliseis on, mis ta on. Teoreetilised võimalused on olemas ja nüüd on vaja üks mäng korraga võtta. Keskenduda ühele mängule ja vaadata, mis edasi saab. Oleme teinud ise endale olukorra raskeks, aga sellest tuleb üritada välja tulla.

Finaalturniir 2029 tuleb hirmsa kiirusega lähemale. Sinna on aega kaks ja pool aastat ja see läheb jube ruttu. Kust tuleb meile see koondise liider ja need, kes hakkavad kraavi kaevamist elavdama?

Koondise liider tuleb Stefan Vaaksi näol. Selles ma üldse ei kahtle, kui ta terve püsib ja kõik läheb plaanipäraselt. Ta on tark mängija, oskab end arendada. Teab, mida teeb ja tal on jalad maas. Loodame Veesaare arengut. Ma ei ole teda kordagi päris meeste vahel mängimas näinud ega oska midagi öelda, aga ma arvan, et Vaaks on see mängija, kes teeb kõik teised mängijad paremaks.

Aga ilma nende kaheta? Kas me selle seltskonnaga, kes praegu mängib - kas sealt saab ka teha kvaliteedihüpet?

Kindlasti saab. Kui Veesaar ei tule ja tuleb Vaaks, siis sellest on suurem kasu kui vastupidi. Vaaksu on meil kindlasti vaja, sest Vaaks suudab mängida pikkadega, sööta, ise lahendada, ka meie ääred ja viskajad headele positsioonidele mängida.