Rahvusvahelisel turniiril osales 15 segapaari, kes olid jagatud kolme alagruppi. Eesti segapaar võitis kõik neli alagrupikohtumist, kindlustades sellega alagrupi esikoha ja otsepääsu poolfinaali.

Poolfinaal Ungariga (Dorottya Udvard-Palancsa - Lorinc Tatar) kujunes tasavägiseks ja võitja selgus alles viimases voorus. Poolfinaalivõit oli eestlaste jaoks märgilise tähendusega, sest sama vastasega minnakse vastamisi ka eelseisvate maailmameistrivõistluste alagrupis.

Finaalis kohtusid Kaare ja Lill taas oma alagrupikaaslastega Tšehhist (Linda Klimova - Lukas Klima), kes alistati turniiri jooksul teist korda, sedapuhku skooriga 9:3.

Praha turniir oli oluline osa Eesti segapaari ettevalmistusest maailmameistrivõistlusteks, pakkudes võimalust hinnata oma võistlusvormi ja kohtuda tulevaste MM-i vastastega.

"Turniir oli meie jaoks igati edukas, võitsime kõik mängud ja edestasime ka tulevasi MM-i alagrupi vastaseid. See annab kindlasti enesekindlust juurde, eriti arvestades, et MM-il ootab meid ees väga tugev alagrupp," sõnas Karoliine Kaare pärast turniiri.

Segapaaride kurlingu MM toimub 4.-10. jaanuaril Soomes Lohjas.