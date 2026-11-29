Rootsi naised näitasid Rukal võimsat üleolekut. Nad võtsid kolmikvõidu kõigil kolmel distantsil – reedel 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidus, laupäeval klassikasprindis ja pühapäeval 20 km vabatehnika ühisstardis.

Svahn läbis pühapäevase distantsi ajaga 49 minutit ja 59,6 sekundit ning edestas vaid 1,2 sekundiga koondisekaaslaseid Moa Ilari ja Lisa Erikssoni. Rootslannade järel jõudis neljandana finišisse venelanna Natalja Terentjeva, aga kollane kaart kukutas ta lõplikus protokollis 13. positsioonile.

Ülejäänud esikümme oli enamjaolt Norra värvides. Neljanda koha sai Eva Ingebrigtsen (+3,1), viienda koha Karoline Groetting (+3,6) ja kuuenda koha sakslanna Helen Hoffmann (+3,8). Neile järgnesid norralannad Tiril Udnes Weng (+4,1), Nora Sanness (+7,5), Kristin Austgulen Fosnaes (+7,5) ja rootslanna Ebba Andersson (+8,2).

Keidy Kaasiku lõpetas 50. (+4.13,7), Kaidy Kaasiku 55. (+4.55,3) ja Teesi Tuul 57. positsioonil (+5.28,8).

Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub 4.-6. detsembril Norras Trondheimis.