18-aastane Grünmann viibis platsil 22 minutit, viskas 13 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 1/3), võttis kaks lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kaks korda palli ja tegi ühe vea.

Tabeliseis F-alagrupis on nüüd järgmine: juhib Venezia (4-1), kellele järgnevad TTT (3-2), Iisraeli klubi Ramla Elitzur (2-2) ja Cluj-Napoca (0-4). Otse saavad edasi kaks paremat ja tosina alagrupi peale ka neli paremat kolmanda koha omanniku.

Riial seisab ees vaid üks kohtumine võõrsil Veneziaga. Kuigi tegemist on grupi liidriga, siis lisab Läti klubi šansse asjaolu, et Itaalia naiskonnal on edasipääs juba tagatud. Samas on Ramlal üks kohtumine varuks.

Teisipäeval sai napi võidu Anna Gret Asi klubi Braine Castors, kes alistas kodus Berliini Alba 82:81 (23:25, 20:21, 20:17, 19:18).

Asi viskas 23 minutiga üheksa punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), võttis kaks lauapalli, andis kuus resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja neli viga.

Viie vooru järel on Ateena Panathinaikosel C-grupis viis võitu, San Giovanni ja Braine jätkavad kahega võiduga, Albal on üks võit. Viimases voorus kohtuvad Panathinaikos - Braine ja Alba - San Giovanni.

Kadri-Ann Lassi klubi Ostrava kaotas teisipäeval kodus Saksamaa klubile Keltern 62:72 (11:21, 8:16, 25:14, 18:21).

Lass viskas 24 minutiga kolm punkti (kahesed 0/4, kolmesed 1/2), võttis üheksa lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi ühe vaheltlõike, pani ühe kulbi ja tegi kolm viga.

Ostrava on ühe võidu ja nelja kaotusega K-grupis viimane. Ettepoole jäävad Girona ülikooli naiskond (4-1), Montana 2003 (3-2) ja Keltern (2-3). Viimases voorus kohtuvad Girona - Keltern ja Montana - Ostrava.