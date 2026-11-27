Kohtumine esimene sett kestis küll üle tunni, kuid Malõgina kaotas kõik neli oma servigeimi. Teine sett ei olnud lühem, Malõgina jäi kahe murdega 2:5 taha, suutis seejärel vastu murda, aga eduseisul 5:4 realiseeris viienda asetusega hollandlanna oma neljanda matšpalli.

Malõgina ja Lamens olid kohtunud korra ka varem, aga seda juba neli aastat tagasi Haabneemes toimunud W25 kategooria turniiril, kus Malõgina jäi kolmes setis peale.

Tervikuna oli Malõgina jaoks Trnava turniir siiski edukas, sest paigutamata tennisistina alistas ta kaks mängijat, lülitades sealjuures avaringis konkurentsist teise asetusega kunagise maailma tipp-50 mängija Linda Fruhvirtova.