Toyota tehasemeeskond osaleb Monte Carlo ralli traditsioonilisel soojendusvõistlusel viie autoga, aga Tänak koos kaardilugeja Martin Järveojaga võistlusarvestuses ei osale. Küll aga võistleb sama masinaga teine eestlane Jaspar Vaher.

Teiste seas teevad ralli sama autoga kaasa eksmaailmameister Kalle Rovanperä ja tänavu viimase etapini tiitli eest heidelnud Sami Pajari. Samuti osalevad võistlusel noored piloodid Vaher ja jaapanlane Takumi Matushita, kes saavad samuti kasutusse just Toyota GR Yaris Rally2 masina.

Prantsusmaa karikavõistluste arvestusse kuuluval etapil sõidetakse kümme kiiruskatset kogupikkusega üle 125 kilomeetri. Kahel eelmisel aastal on ralli võitnud Hyundai piloot Adrien Fourmaux, kes aga tänavu stardinimekirjas pole.

2027. aasta MM-sarja hooaja avaetapp ehk Monte Carlo peetakse 21.-24. jaanuaril.