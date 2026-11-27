Kaheksakordne mootorrataste ringrajasõidu kuningliku klassi maailmameister Marc Marquez andis reedel teada, et tõmbab käimasoleva hooaja järel karjäärile joone alla. Hispaanlasel on sõita veel viimane etapp Valencias.

"Aitäh kõigile, kes on sellel teekonnal osalenud. Loodan, et nautisite seda sama palju kui mina. See jääb minu viimaseks võidusõiduks MotoGP-s. Me tegime ajalugu," sõnas Marquez videopöördumises.

Marquez kindlustas MotoGP meistritiitli möödunud nädalavahetusel Portugalis, jõudes samale pulgale legendaarse Giacomo Agostiniga, kel samuti kaheksa tiitlit.

Marquez, kes võitis enne Ducati meeskonnaga liitumist kuus meistritiitlit Hondaga, oli juunis pikendanud oma lepingut Itaalia meeskonnaga kuni 2028. aastani, mis nüüd aga täitmisele ei lähe.

Nii Ducati boksis kui ka tribüünidel valasid fännid pisaraid, kui avalikult teatati, et hispaanlane sõidab sel nädalavahetusel Ricardo Tormo ringrajal oma viimase võidusõidu.

"See on ametlik," kinnitas meeskond. "Marc Marquez on otsustanud MotoGP-st lahkuda ning 2026. aasta Valencia Grand Prix jääb tema viimaseks võidusõiduks nii elukutselise sõitjana kui ka Ducati Lenovo meeskonna liikmena."

33-aastast mootorratturit on aastate jooksul edukate sõitude kõrval seganud mitmed erinevad vigastused. Seetõttu tuli vahele jätta kogu 2020. aasta hooaeg ja lisaks üksikuid etappe ka järgnevatel aastatel.

Ka 125-kuubikuliste ja Moto2 klassis tiitli võitnud Marquez debüteeris MotoGP sarjas 2013. aastal ning tuli kohe kahel esimesel aastal maailmameistriks. Hiljem jõudis hispaanlane tiitlini ka 2016., 2017., 2018., 2019., 2025. ja 2026. aastal.

Valencia GP põhisõit toimub pühapäeval, 29. novembril.