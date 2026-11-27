Käit alustas kohtumist Šveitsi klubi algkoosseisus, kuid vahetati 63. minutil pingile. Samal ajal vahetati Kristal pingilt väljakule. Selleks hetkeks oli Ajax juba 2:0 juhtimas.

Ajaxi kasuks lõi kaks väravat marokolane Rayane Bounida (6. ja 70. minutil), ühe tabamuse lisasid Marcos Leonardo (41.) ja Steven Berghuis (89.).

Hollandi klubi oli skoorile vastavalt selgelt domineerivam pool, hoides 65 protsenti ajast palli ja tehes vastase karistusalas 53 puudet Thuni 16 vastu.

Maksim Paskotši klubi Gent viigistas kodus Belgradi Crvena Zvezdaga 1:1 (26. Tiago Araujo - 85. Matej Gashtarov). Eesti koondislane viibis platsil algusest lõpuni.

Suure osa mängust jahtis Serbia klubi agaralt viigiväravat, hoides palli 71 protsenti ajast ning tehes 25 pealelööki ja teenides kümme nurgalööki.

Nelja vooru järel on sõelmängudele viival positsioonil Gent, kes on kogunud viis punkti ja asub 22. kohal. Edasi pääseb 24 võistkonda 36-st. Thun on hetkel kolme punktiga 30. positsioonil.

Euroopa Konverentsiliigat juhib täisedu tosina punktiga Monaco. Kahe punkti kaugusele jäävad Brighton & Hove Albion ning Belgia klubi St. Truiden.

Esimese võidu sai neljapäeval ka Leedu klubi Kaunase Žalgiris, kes oli kodus üle naaber Riia FC-st 2:0. Soomlaste KuPS kaotas aga võõrsil Portugali klubile SC Braga 0:4.