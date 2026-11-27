Viimati 1993. aastal Davise karikavõistlused võitnud Saksamaa jäi mängudega üks-kaks alla Suurbritanniale. Cameron Norrie alistas esimeses üksikmängus Jan-Lennard Struffi 6:3, 3:6, 6:2, aga Zverev oli teises kohtumises üle Arthur Feryst 6:3, 6:2. Edasipääseja pidi otsustama paarismäng, kus britid Henry Patten ja Neal Skupski said jagu Kevin Krawietzist ja Tim Pützist 6:2, 7:6 (8:6).

Nelja parema hulgas ootab Suurbritanniat teise asetusega Hispaania. Veerandfinaalis Austriaga oli Daniel Merida parem Joel Schwärzlerist 6:4, 6:4 ja Rafael Jodar alistas Jurij Rodionovi 2:6, 6:0, 6:1. Paarismängus oli valmis väljakule tulema ka äsjane ATP aastalõputurniiri võitja Carlos Alcaraz, aga seda kohtumist polnud tarvis pidada.

Juba reedel tulevad esimeses poolfinaalis areenile tiitlikaitsja Itaalia ja Tšehhi.

1900. aastast toimuva Davise karikaturniiri on kõige enam kordi (32) võitnud Ameerika Ühendriikide võistkond. Vastavas arvestuses järgnevad Austraalia (28), Prantsusmaa (10) ja Suurbritannia (10). Kolmel viimasel aastal on saatnud edu Itaaliat, kes on alistanud finaalides vastavalt Austraalia, Hollandi ja Hispaania.