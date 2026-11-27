Täna kell 18.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli maailmameistrivõistluste valikmängult Eesti - Prantsusmaa. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Indrek Ruut, stuudiot juhib Tarmo Tiisler ning reporter on Anu Säärits.

Eesti korvpallikoondis on valikgrupi teises faasis hetkel L-grupis kolme võidu ja viie kaotusega kuues ehk viimane. Ettepoole jäävad Prantsusmaa (7-1), Soome (5-3), Sloveenia (4-4), Ungari (4-4) ja Rootsi (4-4). Edasi saab kolm paremat.

Augustis toimunud aknas kaotas Eesti koondis võõrsil Ungarile 67:85 ja kodus Soomele 67:96. Prantsusmaa oli kodus parem Sloveeniast 92:67 ja võõrsil Rootsist 84:69.

Prantsusmaa korvpallikoondis on kahel viimasel olümpial võitnud hõbeda, aga Eestiga mängiv koosseis ei ole kindlasti prantslaste A-koondis. "Prantsusmaa koondis on akendega väga erinev," tõdes Rannula. "Hooaja sees on neil olnud satsid, kus on väga head kvaliteeti, aga ka treeneri kindlad mehed, kes ei ole võib-olla nii kuulsad ja on nii-öelda tavainimesed."

"Need kaks-kolm Euroliiga meest annavad neile väga kõrge kvaliteedi, peame sellele tähelepanu pöörama, aga üldiselt mängivad nad päris meeskondlikult ja pall liigub päris hästi. Eelkõige on meie jaoks tähtis, et saaksime oma rünnakurütmi kätte," lisas peatreener.

"Kodus peame mängima julgelt, viimastes akendes on aia taha läinud see, et oleme hakanud liiga kontrollivalt mängima. Kui on väikesed mõõnad sisse tulnud, oleme pea kaotanud. Peame julgelt mängima, arvestades ka praegust koosseisu, kus meil on pikad perimeetril ohtlikud. Peame tekitama viskeruumi."

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis

Kristian Kullamäe | U-BT Cluj-Napoca (Rumeenia)

Kasper Suurorg | Arka Gdynia (Poola)

Siim-Markus Post | TalTech/Alexela

Robert Valge | Tartu Ülikool Maks & Moorits

Henri Drell | BC Neptunas (Leedu)

Sander Raieste | UCAM Murcia (Hispaania)

Artur Konontšuk | Rostock Seawolves (Saksamaa)

Markus Ilver | Varssavi Legia (Poola)

Karl Johan Lips | Ostrow Wielkopolski Stal (Poola)

Kaspar Treier | Madridi Movistar Estudiantes (Hispaania)

Kregor Hermet | JDA Dijon Basket (Prantsusmaa)

Matthias Tass | Lublini Start (Poola)