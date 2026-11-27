Jalgpalli Euroopa liiga põhiturniiri kohtumine Istanbuli Besiktasi ja Iisraeli klubi Be'er Sheva Hapoeli vahel kujunes oodatult pingeliseks, kuigi oli juba ennetavalt viidud üle neutraalsele territooriumile ehk Gruusiasse Batumi linna.

Pinge oli õhus juba enne avavilet. Enne mängu oli Batumi tänavatele kogunenud sadu Türgi poolehoidjaid, et avaldada solidaarsust palestiinlastega. Mündiviske ajal keeldus Besiktasi kapten Orku Kökcu Iisraeli meeskonna kapteniga kätt surumast. Veidi hiljem tõid tribüünidel toimunud vahejuhtumid kaasa 25. minutil mängu peatamise.

Türgi meedia teatel viidi üks poolehoidja järgnenud segaduste käigus kanderaamil kiirabiautosse, samal ajal kui Besiktasi mängijad püüdsid rahvahulka rahustada. Staadioni valjuhääldi kaudu tehti mitu sellekohast teadaannet.

Pärast Besiktasi 2:1 võiduga lõppenud matši avaldas Türgi jalgpalliliit Gruusia politsei tegevuse osas nördimust. "Mõistame teravalt hukka vastuvõetamatud hoiakud, käitumise ja tegevused, mis olid suunatud Besiktasi poolehoidjate vastu nii staadionil kui ka väljaspool seda – seda nii enne kui ka ajal, mil Gruusias toimus UEFA Euroopa liiga kohtumine meie esindusklubi Besiktasi ja Be'er Sheva Hapoeli vahel," teatas jalgpalliliit.

Kohaliku meedia teatel peeti pärast kokkupõrkeid kinni mitu inimest. Mängu otseülekandest oli näha, kuidas Besiktasi poolehoidjad läksid neid kinni pidada üritanud politseiga rüselema ja loopisid korrakaitsjate pihta esemeid.

Gruusia telekanal TV Pirveli vahendas, et enne politsei sekkumist olid Türgi fännid lahti rullinud Palestiina lipu ja skandeerinud Iisraeli-vastaseid loosungeid. Türgi uudisteagentuur DHA kirjutas aga, et politsei kasutas fännide vastu pipragaasi, misjärel vajasid mõned fännid arstiabi.

Un supporter du Beşiktaş ayant brandi un drapeau palestinien dans les tribunes a fait l'objet d'une intervention de la police géorgienne, à l'occasion de la rencontre de Ligue Europa opposant le club turc à l'équipe israélienne de l'Hapoel Beer-Sheva, à Batoumi, en Géorgie. Avant la rencontre, plusieurs centaines de supporters du Beşiktaş se sont également rassemblés dans les rues de la ville pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, en déployant des drapeaux et des banderoles appelant à la liberté de la Palestine. — Türkiye_news75 (@turkiye_news75) November 26, 2026

Vahejuhtumite tõttu võttis Türgi välisminister Hakan Fidan ühendust oma Gruusia kolleegi Maka Botšorišviliga. "Türgi Thbilisi saatkonna ja Batumi peakonsulaadi esindajad viibivad staadionil," sõnas Türgi välisministeeriumi allikas neljapäeva õhtul uudisteagentuurile AFP. "Astutakse kõik vajalikud sammud, et tagada meie kodanike turvalisus ja kaitsta nende õigusi."

Türgi ja Iisraeli suhted on Gaza sõja tõttu järsult halvenenud ja sestap otsustas UEFA eelnevalt, et Besiktas ei saa Iisraeli meeskonda kodumaal võõrustada, vaid mäng viiakse üle neutraalsele territooriumile.

Türgi jalgpalliklubi teekond Gruusiasse oli samuti keeruline: meeskonda vedanud lennuk pidi tegema ootamatu maandumise Kirde-Türgis, kuna väidetavalt tabas lennukit välk. Batumisse jõuti lõpuks maanteetranspordiga.