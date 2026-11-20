Claudia Pina sai kirja oma hooaja kolmanda kübaratriki, kui sahistas külaliste võrku 26., 77. ja 88. minutil. Ühe värava said kirja nii Aitana Bonmati, Esmee Brugts kui teisel poolajal penalti realiseerinud Caroline Graham Hansen.

Barcelona on viiest mängust võitnud neli ning jagab samuti 13 punkti kogunud kevadise finaalivastase Lyoniga tabelis esikohta. Sealjuures on Barcelona väravate vahe 26:3, paaril viimasel hooajal jalga veidi gaasilt võtnud Prantsusmaa naiskond aga naasnud hiilgeaegade tasemele, kui oma 22 värava kõrval pole vastastel endale lubatud lüüa ühtegi.

Neljapäeval pidi nende paremust tunnistama ka mullu kevadel finaalis Barcelona 1:0 alistanud ning esmakordselt Meistrite liiga võitjaks kroonitud Arsenal. Kui poolteist aastat tagasi sai Arsenal võõrsil Lyonist poolfinaali kordusmängus jagu 4:1 ja langes sel kevadel nelja parema seas Prantsusmaa tiimi käe läbi kahe põnevusmängu järel, siis seekord oli Lyoni ülekaal kindel: Jule Brand viis külalised ette 24. minutil ja lõppskoori vormistas Melchie Dumornay 57. minutil, Lyon sooritas 23 lööki Arsenali seitsme vastu ja jättis kasutamata mitmeid häid võimalusi.

Koduliigas on Lyon võitnud kõik üheksa mängu ja neis löönud koguni 49 väravat, sealjuures saadeti eelmisel nädalal tabeli eelviimase naiskonna Saint-Malo võrku vaid üks pall. Oma hooaja esimeses neljas mängus lõi suvel ridu nii Caroline Weiri kui Salma Parallueloga täiendanud Lyon septembris 30 väravat, kui sai koduliigas kaks 7:1 ja ühe 8:1 võidu ning alistas Meistrite liigas Servette'i 8:0.

Viie vooru järel ei ole Meistrite liigas ükski naiskond nullil, tabeli tipus järgnevad 13 punkti kogunud Barcelonale ja Lyonile Müncheni Bayern ja Chelsea (11), üheksa punkti peal on Manchester City, Madridi Real ja Juventus.