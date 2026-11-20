Eesti koondis näitas Rahvuste liiga C-tasandil oma alagrupis head taset ja saavutas kolme võidu ning kolme viigiga alagrupis teise koha. Island pääses alagrupi esikohaga automaatselt Rahvuste liiga B-tasandile, kuid Eesti peab selleks alistama kahe mängu kokkuvõttes Rumeenia.

"Paberi peal võiks öelda, et kõige raskem loos, aga samas usun, et vastased on seal kõik võrreldavast klassist. Raske hinnata, sest kõik mängisid erinevates tugevusgruppides ka. Aga selge on see, et tegemist on meeskonnaga, kes suudab individuaalselt mänge otsustada ja kellel on head mängijad. Meeskondlikult ei ole nad saanud asju võib-olla nii toimima, nagu nad soovinuks ja potentsiaal lubaks. Aga ootame tugevat väljakutset," ütles Eesti peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Oleme selle väljakutse välja teeninud."

Rumeenia koondis sai kevadel uue peatreeneri koondise legendi Gheorghe Hagi näol, kuid tema juhendamisel pole koondis hoogu sisse saanud. Rahvuste liigas teeniti kuues mängus vaid kolm punkti, kui koduväljakul saadi Poolast jagu.

"Aega on. Tihtipeale on see, et lihtsalt aastanumbri muutus lööb pea selgemaks. Neil on oma eesmärgid ja nende jaoks on kindlasti B-liigast välja kukkumine suur katastroof," rääkis Henn vastasest.

Eesti meeste koondis on teinud muljetavaldava aasta, kuid Rumeenia mängudeni on vaja üsna pikalt oodata - avamäng toimub kas 25. või 27. märtsil, korduskohtumine kas 28. või 30. märtsil. Kuidas seda head hoogu säilitada? "Eelkõige on oluline terve püsida ja loota, et meie mängijad saavad koduklubides regulaarselt mängida. Enne seda akent nad said," vastas Henn. "Õnneks oleme saanud hoida selle aastanumbri sees mänguliselt asjad stabiilsed, peame suutma seda lühikese ajaga uuesti meelde tuletada."