Naiste üksiksõidus võistleb Niina Petrõkina, kes saavutas mõned nädalad tagasi GP-etapil Kanadas teise koha. Samaväärne õnnestumine annaks võimaluse püüda esmakordselt kohta GP-finaalis, kuhu pääseb vaid kuus GP-sarja parimat uisutajat.

Petrõkina peamised konkurendid Soomes on samad, kes Kanada võistlusel: seal esikoha teeninud neljakordne juunioride maailmameister Mao Shimada Jaapanist ja ameeriklanna Isabeau Levito. Naiste üksiksõidu lühikava algab kell 15.30 ja vabakava laupäeval kell 14.

Meeste üksiksõidus võistlevad Mihhail Selevko ja Arlet Levandi. Reedel 24. sünnipäeva tähistav Selevko jõudis Kanadas GP-sarjas esmakordselt poodiumikohale, olles kolmas. Levandi jaoks on tegemist karjääri esimese GP-võistlusega.

Meeste üksiksõidus on nimekatest uisutajatest stardis veel valitsev Euroopa meister Nika Egadze Gruusiast ja varasematel aastatel kahel korral Euroopa meistriks kroonitud Adam Siao Him Fa Prantsusmaalt.

Meeste üksiksõit algab reedel kell 17.25 lühikavaga ja vabakava uisutatakse päev hiljem kell 17.15. Selevkot ja Petrõkinat juhendab treener Svetlana Varnavskaja. Arlet Levandit treenib Anna Levandi.