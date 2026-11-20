Alates reedest on müügil toetajapiletid 18.–24. jaanuaril Otepääl Tehvandi Spordikeskuses toimuvale FIS põhja suusaalade juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlustele. Nädala jooksul jagatakse medalid 24 alal ning pealtvaatajatele on sissepääs kõigil võistluspäevadel tasuta. Eesti Suusaliit pakub aga spordisõpradele võimalust koduse suurvõistluse toetamiseks.

"Juunioride ja U-23 MM on koht, kus paljud tulevased maailma tipud end esmakordselt suurel areenil näitavad. Nii ka Kristjan Ilves, kes tõi juunioride MM-ilt kolm pronksmedalit, enne kui ta jõudis MK-sarjas poodiumile.

"Olen kindel, et jaanuaris Otepääl võistlevate noorte seas on neid, kelle nimesid kuuleme lähiaastatel nii maailmakarikasarjas kui ka olümpiamängudel," ütles Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. "Tahame, et Eesti pered ja lapsed saaksid seda oma silmaga näha. Just seepärast on erinevalt teistest selle talve suurvõistlustest sissepääs kõigile tasuta," lisas ta.

Sündmuse projektijuht Karl Mustjõgi sõnul on toetajapilet mõeldud neile, kes soovivad noorsportlaste heaks midagi enamat ära teha: "Tasuta sissepääs ei tähenda, et võistluse korraldamine oleks tasuta. Nii suur sündmus nõuab märkimisväärseid rahalisi vahendeid ja sadade inimeste ajalist panust. Toetajapileti ostmine on võimalus näidata, et seisad meie noorte selja taga – iga panus, olgu see viis või viissada eurot, on suureks abiks koduse maailmatasemel võistluse korraldamisel."

Toetajapileteid on mitmes hinnaklassis, 5 eurost kuni 500 euroni. Väikese panuse saab anda viieeurose suusasõbra toetajapiletiga, suur suusasõber võib maksta 50 eurot. Need, kes soovivad suurvõistluse korraldamisse anda suurema panuse, saavad soetada 500-eurose super suusasõbra toetajapileti, mis annab võimaluse ka personaalseks ringkäiguks suusahüppetornis.

Otepääle on oodata sadu noori suusasportlasi üle maailma. Medalite eest võisteldakse murdmaasuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes. Eesti koondise ridades on teiste seas võistlustules murdmaasuusatajad Gerda Kivil ja Herta Rajas, suusahüppaja Kaimar Vagul ning kahevõistlejad Ruubert Teder, Karel Pastarus ja Fred Gustavson.

"Meie noortele on see haruldane võimalus võistelda tiitlivõistlusel kodupubliku ees. Just kodune tribüün võib anda vajaliku lisatõuke karjääri parima tulemuse tegemiseks või medali saavutamiseks. Mida rohkem inimesi Otepääle tuleb, seda suurem see tugi on," lisas Koll.

Juunioride ja U-23 MM on otsene jätk suurele suusapeole, kahevõistluse MK-etapile, mis toimub Tehvandil 15.–17. jaanuaril. See tähendab, et kümme päeva järjest on Otepää suusarajad ja hüppemägi täis põnevust, emotsioone ja maailmatasemel suusasporti.