Viimastel aastatel on varasemast rohkem kõneainet pakkunud Eesti passiga sportlased, kes siin püsivalt elanud pole, kuid kellel soov kuuluda meie rahvuskoondistesse. Kui palju tegeletakse alaliitudes sellega, et kõik piisava taseme ja Eesti passiga sportlased sini-must-valge lipu alla võistlema tuua? Millistel tingimustel on seda õige teha?

Kui spordiürituste korraldajad näevad tihti kurja vaeva, et publik saali meelitada, siis võitlusspordisari The League tõi eelmisel nädalavahetusel Tondiraba jäähalli üle 5000 inimese. Kas võitlussport on Eestis päriselt massidesse murdnud ja tulnud, et jääda, või tõmbab rahva saali üksnes särav meelelahutuslik show?

Kuulake Vikerraadiot pühapäeval, 22. novembril kell 18.15. Saatejuht on Johannes Vedru.