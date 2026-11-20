Prantsusmaa koondislane Aurelien Tchouameni, kelle leping Realiga kehtis 2028. aastani, sõlmis 2032. aastani kehtiva lepingupikenduse. Suve lõpus vigastusest taastunud Tchouameni on sel hooajal klubi eest väljakul käinud kümnes kohtumises.

21-aastane türklane Arda Güler on Reali eest sel hooajal 16 võimalikust mängust väljakul käinud 14 ning meeskonda abistanud nelja värava ja seitsme resultatiivse sööduga. Tema senine leping kehtis 2029. aastani, Real pikendas seda samuti 2032. aasta suveni.

2018. aastal Realiga Chelseast liitunud 34-aastane väravavaht Thibaut Courtois, kes on oma 348 mängus klubi eest puuri puhtana hoidnud 133 kohtumises, pikendas lepingut aasta võrra. Uus leping lõppeb hooaja 2027/28 lõpus.

Hispaania kõrgliigas 12 mängust 30 punkti kogunud Real on tabelis 33 punkti peal oleva Barcelona järel teine. Laupäeval võõrustatakse Celta Vigot.