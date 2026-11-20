Rahvuste liiga C-tasandil oma alagrupis teise koha saavutanud Eesti loositi kokku B-tasandil oma alagrupis neljandaks jäänud Rumeeniaga. Rumeenia pidas alagrupifaasis kuus mängu, mille sekka kuulusid kaks kaotust Rootsile, kaks kaotust Bosniale ja Hertsegoviinale ning üks kaotus ja üks võit Poola vastu.

Eesti teenis C-tasandil kuue mänguga 12 punkti, mille sekka mahtusid Luksemburgi alistamine nii kodus kui ka võõrsil, Bulgaariast jagu saamine kodus ning viigid kodus ja võõrsil Islandiga ning võõrsil Bulgaariaga.

Teistes sõelmängudes lähevad omavahel vastamisi Küpros ja Põhja-Makedoonia, Fääri saared ja Gruusia ning Valgevene ja Iisrael.

Avamängud toimuvad 25. või 27. märtsil ning kordusmängud 28. või 30. märtsil, Eesti koondis peab esimese mängu koduväljakul. Paaride võitjad mängivad järgmisel hooajal Rahvuste liiga B-tasandil. Eesti Jalgpalli Liit teavitab avalikkust mängude täpsetest toimumisaegadest ja -kohtadest esimesel võimalusel.