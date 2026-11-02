Kindla võidu saanud Ruud kohtub Pariisis finaalturniirile pürgiva Jodariga

Karjääri teist Mastersi turniirivõitu jahtiv Ruud (ATP 23.) alistas esimeses ringis kvalifikatsiooni kaudu põhiturniirile jõudnud Juan Manuel Cerundolo (ATP 54.) 6:3, 6:2.

Veidi üle tunni kestnud kohtumise jooksul lõi norralane kuus ässa ja ühtki topeltviga ei teinud, argentiinlase arvele jäi viis ässa ja sama palju topeltvigu. Ruud võitis esimeselt pallingult 83-protsendilise eduga (Cerundolo 58%) ja teiselt 80-protsendiliselt (Cerundolo 50%).

Tänavu suure tähelennu teinud Rafael Jodar jätkas võidukalt, alistades avaringis Tšiili tennisisti Alejandro Tabilo (ATP 30.) 6:2, 6:3. 20-aastane Jodar alustas tänavust hooaega maailma edetabeli 165. reketina, aga on stabiilselt kerkinud ja võttis esmaspäeval sisse koha maailma kümnenda reketina.

Jodar on võtnud sihikule Torinos toimuva ATP finaalturniiri ning peab järgmiseks sammuks alistama teises ringis just Ruudi. "Üritan lihtsalt oma mängu mängida, aga iga matš on eelmisest erinev. Ma ei tea ka seda turniiri, mängin esimest korda Pariisis. Aga seni on see olnud vägagi nauditav, mul on heameel, et esimese võidu kätte sain," sõnas Jodar.

ATP finaalturniirile on koha kindlustanud neli meest: maailma esireket Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton ja Daniil Medvedev. Viimasel kahel aastal on turniiri võitnud Jannik Sinner, aga maailma edetabeli teisele reale langenud itaallane peab sel hooajal võistluse vahele jätma.