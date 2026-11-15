Zverev alustas aastalõputurniiri veenva esitusega

Zverev sattus ainsat korda surve alla esimese seti lõpus, kui Jodar teenis tema servil kaks murdepalli. Sakslane päästis esimese murdepalli ässaga ja teise tugeva serviga, mida vastane ei suutnud üle võrgu tagasi lüüa. Zverevi serv kujuneski kiirel siseväljakul määravaks. Ta lõi kokku kümme ässa ning ei sooritanud ühtegi topeltviga.

"Minu poolt oli korralik esitus. Ma ei ütleks, et see oli täiuslik, kuid turniiri alustuseks oli väga hea. Võin kindlasti rahul olla, aga samas tean, et suudan oma taset tõsta. Mul on palju asju, mida saaksin paremini teha," sõnas Zverev matši järel.

Sama alagrupi teises kohtumises lähevad pühapäeva õhtul omavahel vastamisi Ben Shelton (ATP 4.) ja Arthur Fils (ATP 7.). Teises alagrupis, kuhu kuuluvad Carlos Alcaraz (ATP 3.), Daniil Medvedev (ATP 5.), Flavio Cobolli (ATP 6.) ja Frances Tiafoe (ATP 8.), peetakse esimesed matšid esmaspäeval.