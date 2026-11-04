Zverev sai esimeses mängus esireketina ajaloolise kaotuse

Tasavägise avaseti keskel jätsid mõlemad mehed kasutamata murdepalli, aga kiires lõppmängus võitis endine maailma viies reket Musetti kahe minimurde toel viimased viis punkti.

Teises setis ei võitnud avaringis vaba olnud Zverev oma teisel servil seitsmest punktist ühtegi ning tegi kümme lihtviga Musetti kahe vastu, itaallane seevastu võitis oma esimeselt servilt 12 punktist 11 ning murdis kolmandas ja seitsmendas geimis.

Tund ja 42 minutit kestnud mängu jooksul sooritas itaallane 29 äralööki ja tegi 12 lihtviga, tõrjus ainsa Zverevi murdepalli ning võitis oma esimeselt servilt lõpuks 79 protsenti punktidest.

Zverevist sai John McEnroe (1980), Thomas Musteri (1996), Lleyton Hewitti (2001) ja Carlos Alcarazi (2022) järel alles viies mees, kes pärast esireketiks tõusmist kaotanud oma esimese matši. Küll on Zverev aga kõigi aegade esimene, kes selle mängu kaotanud kahes setis.

Kolmapäev pakkus Pariisi ATP 1000 turniiril kuhjaga üllatusi. Maailma viies reket Daniil Medvedev pidi tunnistama Peruu tennisistic Ignacio Buse (ATP 33.) 6:4, 6:4 üleolekut, üllatuskaotuse said ka seitsmenda asetusega Frances Tiafoe ning kaheksandana paigutatud Alex de Minaur.

Kui ameeriklane jäi 3:6, 6:1, 6:7 (9) alla prantslasele Quentin Halysile (ATP 46.), siis Austraalia esinumber kaotas 6:7 (2), 3:6 argentiinlasele Tomas Martin Etcheverryle (ATP 31.).