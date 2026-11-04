X!

Djokovic võitis kolmes setis ja sai Ruudilt abikäe

Tennis
Novak Djokovic.
Novak Djokovic. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Serbia tennisetähe Novak Djokovici (ATP 11.) lootused meeste aastalõputurniirile pääseda suurenesid.

Djokovic alustas teisipäeval Pariisis toimuvat Masters-sarja turniiri 6:7 (5), 7:5, 6:1 võiduga monacolase Valentin Vacherot (ATP 27.) üle. Djokovic mängis avaseti tie-break'is maha 5:4 edu ning jäi teise seti alguses murdega taha, aga peagi pöördus mängu kulg serblase kasuks, sest Vacheroti liikuvust hakkas segama pahkluuvalu. 39-aastasest Djokovicist sai ühtlasi aegade vanim Pariisi turniiril võidu teeninud mängija.

Djokovic jahib Pariisis piletit meeste aastalõputurniirile, mis toimub novembri keskel Torinos. Serblane peab Pariisis jõudma vähemalt poolfinaali, et pääseda aastalõputurniiril osaleva kaheksa mehe hulka. Hetkeseisuga on aastalõputurniiril koht olemas Alexander Zverevil, Carlos Alcarazil, Ben Sheltonil, Daniil Medvedevil ja Flavio Cobollil.

Djokovic hoiab jooksvas punktitabelis 11. kohta ning talle ulatas teisipäeval abikäe Norra esireket Casper Ruud (ATP 23.), kes võitis teises ringis punktitabeli üheksandat meest Rafael Jodari (ATP 10.) 6:3, 6:4. Serblane ise läheb teises ringis kolmapäeval vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud austraallase Rinky Hijikataga (ATP 83.). Edu korral võib 16 parema seas vanameistri vastaseks olla Hijikata kaasmaalane Alex de Minaur (ATP 9.), kes on punktitabelis Jodari ja Djokovici vahel kümnes.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

10:24

Monfils jättis tennisega hüvasti: see on minu jaoks väga raske hetk

09:46

Djokovic võitis kolmes setis ja sai Ruudilt abikäe

03.11

Tamm ja Neel pidid kaotusega leppima

02.11

Kindla võidu saanud Ruud kohtub Pariisis finaalturniirile pürgiva Jodariga

02.11

Zverev tõusis uueks maailma esireketiks, Glinka taas Eesti esinumber

02.11

Wawrinka hüvastijätuturniiri võitis Vacherot, Viinis teenis trofee Alcaraz

31.10

Malõgina pidi finaalis leppima kaotusega

31.10

Anikina vägev teekond lõppes poolfinaalis

31.10

Tamm saavutas paarismängus karjääri kuuenda turniirivõidu

30.10

Alcaraz jätkas Viinis võidukalt, Zverev loovutas vaid kaks geimi

30.10

14-aastane Anikina alistas Rootsis maailma 237. reketi

30.10

Federeri koduõuel kaotanud Djokovici ähvardab aastalõputurniirilt eemale jäämine

30.10

Tamm jõudis sel aastal neljandat korda paarismängus finaali

30.10

Zverevist saab maailma esireket järgmisel esmaspäeval

29.10

Malõgina ei pääsenud Glasgow's veerandfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:52

Portsmouth jätkas dramaatilisel moel vägevat hoogu

10:24

Monfils jättis tennisega hüvasti: see on minu jaoks väga raske hetk

09:46

Djokovic võitis kolmes setis ja sai Ruudilt abikäe

09:04

Keira Rattur võitis maailmameistrivõistlustel teise kulla

08:39

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

08:01

TalTech/Nordaid võttis karikavõistluste veerandfinaali avamängus kindla võidu

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

03.11

Drelli klubi ei suutnud eurosarjas edu hoida

03.11

Kallas: mitmevõistlus sobis eestlastele 55 aastat ja 100 aastat tagasi ja sobib ka täna

03.11

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

03.11

Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuu mängudeks Uuendatud

03.11

ETV spordisaade, 3. november

03.11

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas teise kaotuse järjest

03.11

Kruus: Tänaku eelis - ta on uut autot kõige rohkem testinud Uuendatud

03.11

Eesti ametnikud jälgivad eurosarjas nii Juventust kui ka Paskotši klubi

03.11

EOK premeerib U-23 MM-i pronksi võitnud maadlejat Kevin Uspenskit

03.11

Eesti läheb MM-ile seitsme ujujaga

03.11

Kahekordne mäesuusatamise olümpiakuld tõmbas karjäärile joone alla

03.11

Liis Kapten ületas Tšiilis krambid ja tegi karjääri parima MK-tulemuse

loetumad

03.11

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

03.11

Tänak: vaheaasta ei olnud halb otsus, aga meil on võistlemine südames

03.11

Raske vea järel haiglasse viidud Hispaania jalgpallur suri

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Vaaks tegi Illinois' debüüdis särava esituse

03.11

Toyotas jätkav Jaspar Vaher saab uuel hooajal rohkem MM-võimalusi

03.11

Luka ja SGA näitasid taset, Philadelphia lustis Chicago vastu

03.11

Kruus: Tänaku eelis - ta on uut autot kõige rohkem testinud Uuendatud

03.11

Skandinaavia koondised ei läheks MM-il Venemaa vastu jääle Uuendatud

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo