Djokovic võitis kolmes setis ja sai Ruudilt abikäe

Djokovic alustas teisipäeval Pariisis toimuvat Masters-sarja turniiri 6:7 (5), 7:5, 6:1 võiduga monacolase Valentin Vacherot (ATP 27.) üle. Djokovic mängis avaseti tie-break'is maha 5:4 edu ning jäi teise seti alguses murdega taha, aga peagi pöördus mängu kulg serblase kasuks, sest Vacheroti liikuvust hakkas segama pahkluuvalu. 39-aastasest Djokovicist sai ühtlasi aegade vanim Pariisi turniiril võidu teeninud mängija.

Djokovic jahib Pariisis piletit meeste aastalõputurniirile, mis toimub novembri keskel Torinos. Serblane peab Pariisis jõudma vähemalt poolfinaali, et pääseda aastalõputurniiril osaleva kaheksa mehe hulka. Hetkeseisuga on aastalõputurniiril koht olemas Alexander Zverevil, Carlos Alcarazil, Ben Sheltonil, Daniil Medvedevil ja Flavio Cobollil.

Djokovic hoiab jooksvas punktitabelis 11. kohta ning talle ulatas teisipäeval abikäe Norra esireket Casper Ruud (ATP 23.), kes võitis teises ringis punktitabeli üheksandat meest Rafael Jodari (ATP 10.) 6:3, 6:4. Serblane ise läheb teises ringis kolmapäeval vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud austraallase Rinky Hijikataga (ATP 83.). Edu korral võib 16 parema seas vanameistri vastaseks olla Hijikata kaasmaalane Alex de Minaur (ATP 9.), kes on punktitabelis Jodari ja Djokovici vahel kümnes.