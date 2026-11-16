Shelton teenis aastalõputurniiril karjääri esimese võidu

Shelton (ATP 4.) alistas Filsi (ATP 7.) pea kaks tundi kestnud kohtumises 6:2, 3:6, 6:3.

24-aastane Shelton jõudis teist korda ATP finaalturniirile, kuhu pääsevad käimasoleva hooaja kaheksa paremat mängijat. Mullu kaotas ta kõik kolm alagrupikohtumist, nüüd aga sai ta juba esimeses mängus võidu kätte.

"See oli väga intensiivne matš, eriti esimene sett. Väljak on väga kiire, nii et see oli väga füüsiline mäng. Väga raske võitlus," tunnistas Shelton. "Hingeldasin praktiliselt iga punkti järel. Mul on hea meel, et sain sellise matšiga alustada. Kõik ei olnud täiuslik, aga mu üldine tase oli hea ja selle pealt saab edasi ehitada."

Torinos liitus Sheltoni tiimiga ka nende uusim täiendus – lisaks tema isale Bryanile juhendab teda nüüd endine maailma esireket, hispaanlane Juan Carlos Ferrero, kes viis tippu Carlos Alcarazi.

Aastalõputurniiril kuulub Shelton John McEnroe nime kandvasse alagruppi, kus avapäeval oli võidukas ka maailma esireket Alexander Zverev. Teisipäeval lähevad varasemas matšis vastamisi Fils ja kaheksandana asetatud hispaanlane Rafael Jodar (ATP 10.) ning õhtul kohtuvad Zverev ja Shelton.

Esmaspäeval alustab turniiri Ivan Lendli nime kandev alagrupp, esimeses mängus kohtuvad Alcaraz (ATP 3.) ja ameeriklane Frances Tiafoe (ATP 8.) ning õhtuses matšis Daniil Medvedev (ATP 5.) ja kodupubliku ees mängiv Flavio Cobolli (ATP 6.).