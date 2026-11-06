Treeneriga koostöö lõpetanud Sinner lõi käed rootslasega

25-aastane Sinner on Cahilli ja enda teise treeneri Simone Vagnozzi juhendamisel võitnud viis slämmiturniiri, jõudnud maailma edetabelis esikohale ja triumfeerinud kümnel Masters-sarja turniiril.

"Darren on minu teekonnal olnud äärmiselt oluline inimene. Koos Simone ja ülejäänud tiimiga oleme saavutanud asju, millest väiksena unistasin. Viie slämmiturniiri võitmine ja esireketiks tõusmine on asjad, mida väärtustan igavesti. Aga sama väärtuslik on minu jaoks meie omavaheline suhe," ütles Sinner pressiteate vahendusel. "Tahan tänada Darrenit, et ta minusse uskus, tema aususe ja pühendumise eest. Ta on aidanud mul areneda nii mängija kui inimesena ja tema õpetussõnad jäävad minuga kogu mu karjääri ajaks. Viimase viie aasta jooksul oleme koos väga erilisi hetki kogenud ja kuigi meie professionaalne koostöö lõpeb, jääb sõprus alles."

Cahill liitus Sinneri tiimiga 2022. aasta juunis ja mängis olulist rolli selles, et viimastel aastatel on Sinnerist saanud meeste tennise üks valitsejaid. Sinner on veetnud 95 nädalat edetabelis esikohal, alles sel nädalal jäi ta sellest ilma, kuigi mängis viimati Wimbledonis.

"Jannikuga töötamine on olnud au ja privileeg," õhkas Cahill, kes tegelikult pidi juba eelmise hooaja järel tiimist lahkuma, et pereelule keskenduda, ent Sinneri Wimbledoni võidu järel lubas siiski jätkata. "Ta on imeline noormees, tagasihoidlik ja pühendunud tšempion, kelle üle oleme kõik uhked. Usaldus, ausus ja usk töötavad ainult siis, kui see on kahepoolne ja see on olnud Janniku tugevus sportlasena. See on ka põhjus, miks tema juhendamine on olnud nii mälestisväärne. Tahan tänada Jannikut ja kogu tiimi ning ka fänne, et nad selle austraallase nii soojale Itaalia perekonda vastu võtsid. Soovin tiimile jätkuvat edu!"

61-aastane Cahill on edetabelis esikohale viinud neli mängijat – lisaks Sinnerile enda kaasmaalase Lleyton Hewitti, ameeriklase Andre Agassi ja rumeenlanna Simona Halepi.

Ühtlasi kinnitas Sinner viimasel ajal ringelnud spekulatsioone, et Cahilli asemel liitub tema treeneritetiimiga 50-aastane rootslane Magnus Norman. Endine maailma teine reket lõpetas profikarjääri 2004. aastal ja on seejärel tegutsenud treenerina. Viimati juhendas ta Stan Wawrinkat, kes võitis tema käe all kolm slämmiturniiri. Wawrinka tõmbas hiljuti 41-aastasena karjäärile joone alla.

Magnus Norman (esiplaanil) tänavustel Austraalia lahtistel Stan Wawrinkaga Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/PRESSE SPORTS

Varem on ta juhendanud enda kaasmaalasi Thomas Johanssonit ja Robin Söderlingi, kes Normani õpilasena jõudis 2009. ja 2010. aasta Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel finaali, seejuures üllatas ta neist esimesel aastal neljandas ringis sealsete väljakute valitsejat Rafael Nadali.

Norman on ka esimene treener, kes pälvis ATP aasta treeneri auhinna, mida hakati välja andma 2016. aastast.