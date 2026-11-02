Wawrinka hüvastijätuturniiri võitis Vacherot, Viinis teenis trofee Alcaraz

23-aastane Alcaraz murdis kohe pühapäevase finaali avageimis, tõrjus siis järgmises Austraalia esinumbri murdepalli ning läks seejärel 4:0 juhtima. Teises setis õnnestus De Minauril kolmes servigeimis Alcarazi murdevõimalused tõrjuda, aga tal endal ei avanenud hispaanlase pallingugeimides ühtegi võimalust ja neljandal katsel otsustas Alcaraz kohtumise saatuse.

Viis ässa servinud Alcaraz võitis oma esimeselt servilt 81 protsenti mängitud punktidest, realiseeris kaheksast murdepallist neli ning tegi 19 äralöögi kõrvale sama palju lihtvigu. De Minaur patustas 13 äralöögi kõrval 25 lihtveaga.

Tänavu ka Doha ja Tokyo ATP 500 turniirid võitnud Alcaraz on sellel tasemel võitnud nüüd järjest juba 26 kohtumist, De Minauri on ta nüüd võitnud seitsmes matšis järjest.

Baselis võitis Stan Wawrinka hüvastijätuturniiri Monaco tennisist Valentin Vacherot (ATP 31.), kes oli 2:6, 6:3, 6:3 üle tšehhist Jiri Leheckast (ATP 21.). Avasetis kolm äralööki sooritanud, aga lausa 14 lihtviga teinud Vacherot tõstis siis selgelt oma taset, kui tõrjus teises setis kõik neli vastase murdepalli ning võitis matši viimaseks jäänud geimi Lehecka servil 0:30 ja 15:40 kaotusseisust.