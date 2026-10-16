Tamm langes Hiinas veerandfinaalis välja

Tamm oli Borisjukile kaotanud eelmisel turniiril Wuningis 4:6, 4:6 ning jäi ka reedel alguses taha 1:3, aga võitis siis viis geimi järjest ja sellega esimese seti, vahendab Tennisnet.ee.

Teises setis päästis Tamm seisul 0:1 kaks murdepalli ja edaspidi oli juba temal rohkem võimalusi Borisjuki serv murda, aga lõpuks see õnnestus ikkagi vastasel. Seisul 4:5 juhtis Tamm oma servil 30:0, ent kaotas neli punkti järjest. Kolmandas setis kaotas Tamm ainsa servigeimi seisul 2:3 ja sellest murdest Borisjukile piisas.

Murdepalle võitis Tamm kaheksast kolm ja Borisjuk kümnest neli. Kuigi Tamm kaotas ässad 7:8, sai ta otse servilt rohkem punkte, sest vastane tegi kuus, aga Tamm mitte ühtegi topeltviga.