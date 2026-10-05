Bratka kerkis Suurbritannias hooaja avamängus üleplatsinaiseks

Eesti naiste korvpallikoondise keskmängija Maaja Bratka ja tema koduklubi Manchester Basketball alustas Inglismaa kõrgliiga põhiturniiri kindla võiduga ning eestlanna oli oma tiimi resultatiivseim.

Bratka koduklubi Manchester Basketball alustas Suurbritannia kõrgliigas põhihooaega võidukalt, kui kodusaalis mängiti kindlalt 100:73 üle London Lionsi naiskond. Manchesteri kapteniks nimetatud eestlanna kogus 22 minutiga oma tiimi parimana 20 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 3/7, vabavisked 3/3), neli lauapalli, ühe vaheltlõige, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Teist hooaega Manchesteris palliva Bratka kodunaiskonna järgmiseks vastaseks on hooaega samuti võidukalt alustanud Sheffield Hatters.

Anna Gret Asi koduklubi Castors Braine (2-0) jätkas Belgias sealset kõrgliigat võidukalt, kui võõrsil alistati tulemusega 86:73 Gentsoni (1-1) naiskond. Eestlanna vigastuse tõttu kaasa ei löönud ning Belgia meedia andmetel võivad nii Asi, kui Belgia koondislane Ine Joris eemale jääda lausa 6-8 nädalaks. Tänavu taas ka naiste Eurocupi turniiril osalev Castors Braine (2-0) mängib Belgia liigas järgmise mängu kodusaalis Namuri (1-0).

Tänavuseks hooajaks Tšehhi kõrgliigasse siirdunud Kadri-Ann Lass ja tema koduklubi Ostrava SBŠ (2-0) jätkasid liigahooaega võidukalt, kui kodusaalis mängiti numbritega 74:55 üle Trutnovi (1-1) naiskond. Eestlanna teenis mänguaega 20 minutit ning kogus lõpuks neli punkti (kahesed 2/5, kolmesed 0/3), kaheksa lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja ühe viskeblokeeringu.

Esmakordselt karjääri jooksul Tšehhi kõrgliigas mängiv Lass on senise kahe kohtumisega kogunud keskmiselt 21 minutit, 7,5 punkti, 7,5 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe viskeblokeeringu, ühe pallikaotuse ja 1,5 isiklikku viga. Tänavu samuti Eurocupi turniiril osalev Ostrava SBŠ (2-0) sõidab järgmisena külla Hradec Kralove (1-1) naiskonnale.

Emma Mia Küttise kodunaiskond Klaipeda LCC alustas Balti liigas ametlikku hooaega 84:104 kaotusega linnarivaalile Klaipeda Neptunasele. Eestlanna mängis 14 minutit ning viskas selle ajaga ühe punkti (kahesed 0/2, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2). Lisaks sai Küttis kirja ühe lauapalli, 3 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, 2 pallikaotust ja 5 isiklikku viga. Laura Liisa Grünmann ja Riia TTT alustavad hooaega 10. oktoobril Vilniuse Kibirkštise vastu.

Hispaania tugevuselt teises liigas mängivast kahest Eesti koondise tagamängijast tegi oma põhihooaja debüüdi esimesena Sofia Kosareva, kelle koduklubi Zamora pidi võõrsil tunnistama Al-Qazerese 73:64 paremust. Mullu Portugalis mänginud Kosareva alustas algviisikus ning tema arvele jäi 30,5 minutiga 6 punkti (kahesed 0/5, kolmesed 2/4), 2 resultatiivset söötu ja 3 pallikaotust. Johanna Eliise Teder ja Badalona Joventut alustavad põhiturniiri kolmapäeval Valencia Basketi vastu.

Mullu ookeani taga ülikoolikorvpalli mänginud Marie Anette Sepp siirdus tänavuseks hooajaks Itaalia tugevuselt teise liigasse Vicenza naiskonda. Põhiturniiriga alustati Itaalia esiliigas lõppenud nädalavahetusel, aga Vicenza oli esimeses voorus vaba ning alustab mängudega selle nädala lõpus võõrsil Cagliari CUS-i vastu.