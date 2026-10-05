Kansas City jätkab NFL-is täiseduga, Super Bowli tiimid samuti võidukad

Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i põhihooaja neljandal pühapäeval läksid vastamisi seni kõik kohtumised võitnud Kansas City Chiefs ja Las Vegas Raiders, divisjonirivaalide vastasseisus jäi peale Chiefs.

Kui Chiefsi edukas hooaja algus ei ole kuigi üllatav, siis Las Vegase oma saab kindlasti üllatuseks lugeda. Raiders võitis mull vaid kolm mängu ning oli sel hooajal ainult kolme nädalaga selle numbrini jõudnud, kuid pidi pühapäeval tunnistama Chiefsi paremust tulemusega 30:27 (10:13).

Raiders suutis küll pidurdada Patrick Mahomesi, kelle 30 söödust vaid pooled jõudsid püüdjateni, kuid ei leidnud lahendust jooksjale Kenneth Walkerile, kes kogus Raidersi kaitse vastu 177 jooksujardi ning kaks touchdown'i. Mahomes viskas kaks touchdown'i ning mõlemad neist Tyquan Thorntonile, kes sai aga mängu lõpus karmilt vigastada ning peab tõenäoliselt hooaja lõpuni väljaku äärde jääma. Travis Kelce püüdis kaks palli ja kogus 15 jardi.

Chiefs jätkab AFC konverentsis ainsa tiimina, kes pole neljas mängus veel kaotanud. Esimese kaotuse sai Chiefsiga mitu korda play-off'is madistanud Buffalo Bills, kes pidi kodus tunnistama New England Patriotsi paremust tulemusega 29:26 (14:17). Mängu kõige olulisema soorituse tegi Patriotsi püüdja Efton Chism, kes vajas mängu otsustanud touchdown'i püüdmiseks vaid üht kätt.

TOUCHDOWN PATRIOTS. What a catch by Efton Chism III to take the lead! @NEvsBUF on CBS/Paramount+ Stream on @NFLPlus https://t.co/DtIZoenYNL — NFL (@NFL) October 4, 2026

Lisaks Billsile on AFC konverentsis kolme võidu peal veel Jacksonville Jaguars, Cleveland Browns, Baltimore Ravens ning eelmainitud Raiders.

NFC konverentsis on nii Minnesota Vikings kui ka San Francisco 49ers võitnud oma esimesed neli kohtumist, Vikings alistas pühapäeval rabedas mängus Miami Dolphinsi 15:10 (9:0) ja 49ers teenis Denver Broncose üle 24:14 (3:3) võidu. Kolme võiduga jätkab veel ainult New York Giants.

Neljandale mänguvoorule tõmmatakse joon alla Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva, kui New Orleans Saints võõrustab Atlanta Falconsit.

Teised tulemused:

Cleveland - Pittsburgh 27:24

Washington - Indianapolis 13:30

Tampa Bay - Green Bay 14:17

Philadelphia - LA Rams 20:24

NY Giants - Arizona 36:24

Houston - Dallas 30:34

Cincinnati - Jacksonville 17:22

Chicago - NY Jets 23:12

Buffalo - New England 26:29

Baltimore - Tennessee 24:18

Seattle - LA Chargers 30:23

Carolina - Detroit 32:26