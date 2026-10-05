Spordinädala sündmustel osaleti ligi veerand miljonit korda

23.–30. septembrini toimunud Euroopa Spordinädala ja kogu septembri kestnud liikumiskuu 1210 sündmusel osaleti üle Eesti umbes 246 000 korda, mis on ligi viis protsenti rohkem kui eelmisel aastal.

Spordinädalat korraldava SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht Liina Kanarbik loodab, et Eesti inimesed ei piirdu ühe sportliku nädalaga, vaid liiguvad regulaarselt ka kampaaniavälisel ajal. "Et liikumisharjumus kujuneks, on väga oluline, et igaüks leiaks just talle sobiva harrastuse, millega tegeleda aastaringselt. Just seda proovisimegi spordinädalaga pakkuda," rääkis ta.

"Kõige olulisem on alustada, sest iga samm on parem kui mitte midagi. Suurema kasu saab tervis aga siis, kui liikuda nii, et pulss tõuseb. Selline liikumine parandab tervisenäitajaid, vähendab ülekaalu riski ning annab energiat ja head enesetunnet ka igapäevaeluks," lisas Kanarbik.

Spordinädala raames korraldati üle Eesti spordipäevi, ühismatku, rahvajookse, rattasõite, avatud uste päevi, proovitrenne ja teisi liikumisüritusi. "Näiteks Tartu Tamme Kool organiseeris istumisvaba päeva ja kutsus kõiki üles koolis, kontoris ja kodus vähem istuma. Lisaks traditsioonilistele liikumisüritustele sai sel aastal osaleda ka Peaasi poolt korraldatud vaimse tervise koolitustel, tähistati rahvusvahelist südamepäeva ning tänati treenereid," rääkis Kanarbik.

Spordinädala sündmusi aitas sel aastal korraldada 733 organisatsiooni, mis on üle nelja protsendi rohkem kui eelmisel aastal. Korraldajate seas olid haridusasutused, spordiklubid, omavalitsused ja ettevõtted. Kõige aktiivsemad olid taas koolid ja lasteaiad: spordinädalast võttis osa 74 protsenti neist, aasta varem osales 70 protsenti.

2025. aastal toimus spordinädala raames ligi 1200 üritust, mida aitas korraldada 702 organisatsiooni ning sündmustel osaleti kokku ligi 234 000 korda.

Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa Spordinädal toimus tänavu 12. korda. Eestis korraldab kampaaniat SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus ning seda kaasrahastab Euroopa Liit.