X!

U-19 jalgpallikoondis sai Armeenia eakaaslastest jagu

Jalgpall
Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondis alistas võõrsil peetud sõprusmängus 3:1 Armeenia.

Eestile piisas veerandtunnist, et asuda kohtumist juhtima – värava autoriks suvel Tallinna FC Florast Hispaania kõrgliigaklubi Villarreali akadeemiasse siirdunud ründemängija Andero Kaares. Paraku ei püsinud eduseis kaua, sest juba kaks minutit hiljem suutis Armeenia keskkaitsja, igapäevaselt Jerevani Urartut esindav Erik Otaryan viigi majja lüüa, vahendab jalgpall.ee.

Armeenia viigipõli jäi samuti üürikeseks. Juba 21. minutil oli Kaares taas jaol ning viis Eesti uuesti ette. Lõppseisu vormistas 74. minutil Flora mängija Jaron Silm. Mõlemad Eesti väravaautorid kandsid sinisärki ka mais ja juunis toimunud U17 vanuseklassi EM-finaalturniiril.

Seejuures lõi Eesti kolmanda värava arvulises vähemuses – 68. minutil oli Marten Kukkonen teeninud teise kollase kaardi. Ka Armeenia lõpetas kohtumise kümnekesi, kuna 86. minutil eemaldati väljakult Hayk Ghukasyan.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:20

Eesti ja Islandi mängu kohtunikud tulevad Šotimaalt

19:09

U-19 jalgpallikoondis sai Armeenia eakaaslastest jagu

16:48

Maardu Linnameeskond loobus edasisest hooajast

13:55

Portugali juhendaja jättis Ronaldole ukse avatuks

09:11

Portugal alistas Norra, Kreeka röövis jälle Saksamaalt punkte

04.10

Kams: Henn ja tema taustajõud on leidnud mängijatele õiged rollid

04.10

Ravens Futsal sai Jõhvis kindla võidu

04.10

Kubassova sahistas karikasarjas võrku

04.10

Kuressaare tuli teise liiga klubi vastu kaotusseisust välja

04.10

Isaks saav maailmameister lahkus Hispaania koondise juurest

sport.err.ee uudised

20:20

Eesti ja Islandi mängu kohtunikud tulevad Šotimaalt

19:43

Swiatek tuli kehvast seisust võidukalt välja

19:09

U-19 jalgpallikoondis sai Armeenia eakaaslastest jagu

18:32

Bratka kerkis Suurbritannias hooaja avamängus üleplatsinaiseks

17:57

Gregor Jeets jahib McLareni sarja finaaletapil meistritiitlit

17:24

Palli rahvasse löönud Medvedev sai poolfinaalis disklahvi

16:48

Maardu Linnameeskond loobus edasisest hooajast

16:16

Kansas City jätkab NFL-is täiseduga, Super Bowli tiimid samuti võidukad

15:41

Spordinädala sündmustel osaleti ligi veerand miljonit korda

15:03

Viimsi korvpalliklubiga liitus ameeriklasest ääremängija

14:30

Alcarazi tabas avasetis krahh, kuid pääses siiski finaali

13:55

Portugali juhendaja jättis Ronaldole ukse avatuks

13:23

Stefan Arand liigub sarjavõidu kursil

12:52

Rangersi võiduseeria pikenes kolmele mängule

12:21

Keinänen tegi Elva maleturniiridel puhta töö

11:58

Tamm jäi Challengeri turniiril napilt põhitabelist välja

11:30

Arumäe: tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem

10:51

Wu sai maailmameistrina esimese turniirivõidu

10:18

Kulturismi juubelivõistlustel särasid Rõõm, Kiivikas ja Lipp

09:43

Neel ja Olmos piirdusid Pekingi tippturniiril ühe matšiga

loetumad

04.10

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

04.10

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

08:38

Kurlingupaar Kaare - Lill võitis USA-s MK-etapi

04.10

Tänak kiitis Solbergi: nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!

17:24

Palli rahvasse löönud Medvedev sai poolfinaalis disklahvi

04.10

Djokovic alistas Zverevi ja sai enda nimele järjekordse rekordi

03.10

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu

09:11

Portugal alistas Norra, Kreeka röövis jälle Saksamaalt punkte

14:30

Alcarazi tabas avasetis krahh, kuid pääses siiski finaali

04.10

Enok ülipõnevast tiitliheitlusest: hoidsin diivanil peast kinni!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo