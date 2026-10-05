U-19 jalgpallikoondis sai Armeenia eakaaslastest jagu

Eestile piisas veerandtunnist, et asuda kohtumist juhtima – värava autoriks suvel Tallinna FC Florast Hispaania kõrgliigaklubi Villarreali akadeemiasse siirdunud ründemängija Andero Kaares. Paraku ei püsinud eduseis kaua, sest juba kaks minutit hiljem suutis Armeenia keskkaitsja, igapäevaselt Jerevani Urartut esindav Erik Otaryan viigi majja lüüa, vahendab jalgpall.ee.

Armeenia viigipõli jäi samuti üürikeseks. Juba 21. minutil oli Kaares taas jaol ning viis Eesti uuesti ette. Lõppseisu vormistas 74. minutil Flora mängija Jaron Silm. Mõlemad Eesti väravaautorid kandsid sinisärki ka mais ja juunis toimunud U17 vanuseklassi EM-finaalturniiril.

Seejuures lõi Eesti kolmanda värava arvulises vähemuses – 68. minutil oli Marten Kukkonen teeninud teise kollase kaardi. Ka Armeenia lõpetas kohtumise kümnekesi, kuna 86. minutil eemaldati väljakult Hayk Ghukasyan.