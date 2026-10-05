Maardu Linnameeskond loobus edasisest hooajast

Maardu Linnameeskond käis viimati esiliigas väljakul 10. septembril, kui mäng FC Tallinna vastu katkestati teisel poolajal kihlveopettuse kahtlustuse tõttu.

Kuna Maardu Linnameeskond on mänginud rohkem kui pool hooaega, jäävad kõik senised tulemused jõusse. Pidamata jäänud mängude eest arvestatakse Maardule loobumiskaotus, katkestatud mängu lõpptulemuseks fikseeritakse 4:– FC Tallinna kasuks. Seejuures saavad kõik vastased Maardult ühe loobumisvõidu, sest neil jäi mängimata terve viimane ring.

Loobumise tõttu lõpetab Maardu Linnameeskond esiliigas viimase kohaga ning kaotab litsentsi, mistõttu kukub litsentseeritavatest liigadest välja.