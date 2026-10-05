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Gregor Jeets jahib McLareni sarja finaaletapil meistritiitlit

Autosport
Gregor Jeets
Gregor Jeets Autor/allikas: Target Racing
Autosport

Eesti võidusõitja Gregor Jeets on meeskonnakaaslase Riccardo Iannielloga McLaren Trophy Europe võistlussarja hooaja viimase etapi eel üldvõidu konkurentsis.

Euroopa McLareni võidusõidusari jätkus eelmisel nädalavahetusel Barcelonas ning eestlane ja itaallane said avapäeval seitsmenda koha, mis jäi aga oodatud tulemusele alla. "Test läks hästi, kõik klappis ja see andis enesekindlust. See oli meile oluline võistlus, kuna oleme läbi hooaja olnud meistrisarja arvestuses esikolmiku hulgas ja eesmärk on tiitel," rääkis Jeets.

"Kvalifikatsioonis läksime alt rehvirõhkudega ja liiklusega ei olnud ka lood paremad, kahjuks vaid kümnes koht. Sõidus oli mul alguses väike käigu allavahetamise probleem. Ja siis tabas ees sõitnud autot mootoririke ning sellest tekkis rajale õli, mida ma ei näinud. Sõitsin rajalt välja kruusale ja kaotasime aega," rääkis Eesti võidusõitja. "Hakkasime tagant uuesti tulema ja suutsin paar autot selja taha jätta. Sõidu teise poole sõitis Ianniello, kes lõpetas seitsmendana, omas klassis kuuendana,"

Ööl vastu pühapäeva olid piirkonnas suured vihmasajud ja torm ning sõidud lükkusid edasi. Kvalifikatsiooni ajapuuduse tõttu ei sõidetud ning rajale mindi sarja üldarvestuse seisu alusel ja see tähendas Jeetsile ja Ianniellole kolmandat stardikohta. Paraku tekkis stardis olukord, kus Ianniello jäi kahe auto vahele ja langes võistlejate rivi lõppu. Sõitja vahetus toimus kümnendalt kohalt ning Jeetsil oli samuti keeruline viga saanud autoga head tulemust teha. Kokkuvõttes said nad teises võidusõidus kuuenda koha.

"Kui ma kümnendana rajale läksin, oli olukord jätkuvalt üsna keeruline, auto ei keeranud korralikult ja see oli paras kannatamine. Lõpuks saime vähemalt kuuenda koha punktid," rääkis Jeets. "Keeruline nädalavahetus oli ja nüüd on üks nädalavahetus veel ees. Tiitlilootus püsib, teeme Portugali jaoks korraliku ettevalmistuse ja läheme sinna maksimumi andma."

Jeets ja Ianniello on enne hooaja viimast etappi üldarvestuses neljandal kohal, aga liidrid Callum Davies ja Luca Magnussen on ainult 11 punkti kaugusel. McLaren Trophy Europe'i sarja viimane etapp sõidetakse järgmisel nädalavahetusel Portugalis Portimao ringrajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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