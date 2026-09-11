Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama

Esimeses geimis oli Serbia pidevalt paari punktiga peal. Eesti jõudis veel 21:21 viigini ja serblaste esimene geimpall suudeti päästa, aga lõpuks võttis Serbia siiski 25:23 geimivõidu. Teist geimi alustas Eesti väga hästi ja pääses ise 7:3 ja 9:5 juhtima. Serbia jõudis mitmel korral punkti kaugusele, aga Eesti suutis ikka edu hoida ja seisul 24:21 teeniti ka kolm geimpalli, kahjuks läks aga geim valusalt käest, kui Serbia võitis Lazar Marinovici servi toel viis punkti järjest ja seega ka geimi 26:24.

Kolmandas geimis läks Eesti 6:4 ette, aga Serbia võitis siis viis punkti järjest ja asus 9:6 juhtima. Eesti vastas omakorda spurdiga, pääsedes 12:9 ette. Eesti juhtis pidevalt paari punktiga, aga siis jõudis Serbia 17:17 viigini ja sealt edasi kulges mängulõpp suuresti punkt-punkti heitlusena. Lõpuks võttis Eesti geimivõidu neljandal geimpallil, jäädes peale 28:26.

Neljas geim algas samuti võrdselt kuni seisuni 10:10, kui Serbia tegi 5:0 spurdi ja hoidis edu kuni geimi lõpuni. Eesti suutis küll vahe kahepunktiliseks – 21:23 – vähendada, kuid Serbia võttis siiski kindla 25:22 võidu.

Märt Tammearu sai koguni 46 tõstet ja tõi Eestile 18 punkti. Timo Lõhmus lisas 13 ning Renee Teppan ja Alex Saaremaa kumbki 12 punkti, seejuures Saaremaa pooled punktid olid blokipunktid.

Vastaste parim oli Dražen Luburic 20 punktiga, Lazar Marinovic tõi 16 ja Pavle Peric 15 punkti.

Laupäeval on Eesti koondisel mänguvaba, pühapäeval kell 15 minnakse vastamisi Taaniga, kes avamängus jäi kindlalt 0:3 alla Soomele.

C-alagrupis olid seega avavoorus võidukad Serbia, Soome ja Belgia, kes alistas reedeses varasemas mängus 3:1 Hollandi. Taani ja Holland kohtuvad laupäeval omavahel, võõrustaja Soome mängib Belgiaga.

Enne mängu:

Eesti koondis jõudis kolmapäeval Tamperesse ning sai ka Nokia areenil, kus C-alagrupi mängud peetakse, trenni teha. Peatreener Alar Rikberg ütles, et meeskonnas erilist suurturniiri tunnet ei ole.

"Meeleolu on olnud töine ja rahulik. Ettevalmistus nagu teisteks mängudeks ja turniirideks, mingit suurturniiri tunnet või melu ei ole. Püsime oma rahulikus rütmis, teeme trenni, korraldame videokoosolekuid, paneme vastaste kohta plaane paika ja üritame neid platsil ellu viia," rääkis juhendaja päev enne turniiri algust.

Eesti koondis sai sel nädalal ebameeldiva uudise, kui selgus, et nurgaründaja Robert Täht peab vigastuse tõttu EM-finaalturniiri vahele jätma. Tema asemel sai koondisekoha hoopis temporündaja Mihkel Varblane. "Opereerin nende 14 mängijaga, kes siin olemas on. Enda jaoks – ja loodan, et kogu võistkonna jaoks – on kõik need oleksid ja poleksid, kes võiks siin mängida, seljataha jäetud. Meil on koosseis, kes turniiril osaleb. Selge on see, et Märt Tammearu nurgaründajatest on juba pikemat aega selge põhikoosseisu mees. Ülejäänud saavad võimalusi," ütles Rikberg. "Panen [koosseisu] lõplikult paika veidi enne Serbia mängu. Vaatan mõned asjad üle, kes võiks sobida kõige paremini algkoosseisu, et mitte liiga varakult meestele ja vastastele teada anda."

Eesti koondise 14 mängijast koguni pooled on EM-debütandid, kapten Andri Aganits ja Renee Teppan aga mängivad kuuendat korda EM-finaalturniiril.

Eesti on Serbiaga korra mänginud MM-valikmängus ja kolmel korral EM-finaalturniiril. Viimati oldi vastamisi 2023. aasta EM-il, kus Serbia jäi peale 3:2, kahes varasemas EM-kohtumises võitis Serbia 3:2.

Maailma edetabelis on Serbia 13. ja Eesti 28. kohal.