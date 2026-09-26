X!

Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee

EM-finaalturniir
Prantsusmaa võrkpallikoondis
Prantsusmaa võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV
EM-finaalturniir

Prantsusmaa võrkpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste teises poolfinaalis Soome 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) ja läheb esikohamatšis vastamisi Poolaga.

Prantsusmaa rünnak oli 52 ja vastuvõtt 57 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt kuus punkti. Soome vastavad näitajad olid 43 ja 49 protsenti, kuus punkti ja üks punkt.

Prantsusmaa suuremad skooritegijad olid Mathis Henno 21 (+16) ja Theo Faure 20 (+15) punktiga. Soome koondise kasuks tõi Nooa Marttila 13 (+7) ja Joonas Jokela 12 (+5) punkti.

Prantsusmaa pääses EM-i finaali esimest korda pärast 2015. aastat, mis ongi ainus kord, kui meeskond on kroonitud kontinendi parimaks. Samas on tegu kahe viimase olümpia esikohaomanikuga, kuigi mullune MM ebaõnnestus.

Esikohamängus minnakse kokku Poolaga, kes oli esimeses poolfinaalis üle Sloveeniast 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Soome ja Sloveenia selgitavad laupäeval algusega kell 18.00 pronksiomaniku. Finaal algab kell 22.00.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalli em-i uudised

08:16

Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee

25.09

Poola pääses EM-il taas finaali

22.09

Prantsusmaa ja Poola marssisid EM-il poolfinaali

22.09

Rando Soome: Eesti fännid olid Tamperes tähelepanu keskmes!

22.09

Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist

21.09

Teine Eesti alagrupikaaslane jõudis EM-il veerandfinaali

19.09

Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks

19.09

Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

18.09

Võrkpalli EM-il selgusid kõik kaheksandikfinaalide paarid

18.09

Lõhmus: fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile

18.09

Kaitses säranud Maar: suudame maailma tippude vastu mängida küll

18.09

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti

18.09

Aganits: sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest

17.09

Rikberg: ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel

17.09

Teppan: kui see tagas meile MM-pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng

sport.err.ee uudised

12:45

Jefimova teenis USA-s kaks esikohta

12:04

Euroopa asus Laveri karikaturniiri juhtima

11:11

Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus

10:38

Tšehhi jõudis üksikmängude toel finaali

10:21

Euroliigasse naasnud Besiktas alustas napi kaotusega

09:57

Mai Narvaga viigistanud 11-aastane briti maletalent purustab rekordeid

09:23

Mbappe tõi Prantsusmaale võidu, aga sai siis viga

08:56

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis alustab Reykjavikis Rahvuste liigat

08:16

Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee

25.09

Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu

25.09

Keila Basket alistus Riia Zellile 23 punktiga

25.09

U-21 jalgpallikoondis jäi valikmängus Fääri saartele alla

25.09

Henn avamängu eel: kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu

25.09

ETV spordisaade, 25. september

25.09

Glinka ja Lajal said napid kaotused Uuendatud

25.09

Eesti naiskond kaotas maleolümpial Inglismaale, meeskond viigistas Ecuadoriga

25.09

Poola pääses EM-il taas finaali

25.09

Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas

25.09

The Athletic: Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises

25.09

Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo