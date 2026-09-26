Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee

Prantsusmaa rünnak oli 52 ja vastuvõtt 57 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt kuus punkti. Soome vastavad näitajad olid 43 ja 49 protsenti, kuus punkti ja üks punkt.

Prantsusmaa suuremad skooritegijad olid Mathis Henno 21 (+16) ja Theo Faure 20 (+15) punktiga. Soome koondise kasuks tõi Nooa Marttila 13 (+7) ja Joonas Jokela 12 (+5) punkti.

Prantsusmaa pääses EM-i finaali esimest korda pärast 2015. aastat, mis ongi ainus kord, kui meeskond on kroonitud kontinendi parimaks. Samas on tegu kahe viimase olümpia esikohaomanikuga, kuigi mullune MM ebaõnnestus.

Esikohamängus minnakse kokku Poolaga, kes oli esimeses poolfinaalis üle Sloveeniast 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Soome ja Sloveenia selgitavad laupäeval algusega kell 18.00 pronksiomaniku. Finaal algab kell 22.00.