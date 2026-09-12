Eesti järgmine vastane jättis hollandlased nullile

C-alagrupi eeldatav autsaider Taani alistas laupäeval Hollandi kindlalt 3:0 (25:17, 25:20, 25:20). Taani oli esimeses ja kolmandas geimis sisuliselt kogu mänguaja juhtrollis, teises geimis õnnestus taanlastel otsustavalt eest ära rebida alles lõpus.

Taani resultatiivseim oli 18 punkti toonud Ulrik Bo Dahl. Taani vastuvõtt oli 47-protsendiline ja rünnakuid lahendati 58-protsendiliselt, blokist koguti üheksa ja servilt seitse punkti.

Hollandit vedasid Silvester Meijs ja Tom Koops mõlemad kümne punktiga. Kaotajate vastuvõtt oli 44 protsenti ja rünnak 41 protsenti ning nii blokist kui ka servilt saadi kolm punkti.

Taani avas C-alagrupis punktiarve, avamängus jäädi 0:3 alla Soomele. Pühapäeval kell 15.00 kohtub Taani Eestiga, kes pidi reedel tasavägiselt kulgenud mängus tunnistama Serbia 3:1 paremust.