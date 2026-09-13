Rikberg: seis on äärmiselt raske, nüüd tuleb hakata riske võtma

Kui palju jäi Eesti alla toorele jõule ja ise ei teinud ära, kui palju oli lagunemist ja liidri puudumist? "Olid need mõlemad asjad. Täpselt nii ju juhtus. Murdemoment oli avageimi lõpp. Selgelt saime mängu, saime initsiatiivi, saime taanlaste hurraa ja positiivsuse maha ja domineerisime. Siis jäid geimi lõpus asjad otsustamata, nemad said mängu, vahetati välja sidemängija ja diagonaalründaja ja mängu lõpuni," arutles Eesti koondise peatreener Alar Rikberg. "Ega see mingi üllatus ei olnud, et tuleb teine diagonaal ja võib-olla selge meeskonna liider, seda ta oligi. Jäime ise hätta – mingitel hetkedel skoorimisel, mingitel hetkedel vastuvõtul. Neid momente oli erinevaid. Tuleb tunnistada, et sellist toorest jõudu on ka Taani meeskonnal ikkagi grammike rohkem kui praegusel Eesti koondisel."

Kuidas leida üles liidrit, kes hakkaks raskel hetkel vedama? "Proovisime ja teatud geimides olid ju mängijad, kes särasid. Märt Tammearu võib-olla esimest geimi nii teravalt ei alustanud, teises selgelt skooris väga hästi. Need olukorrad on erinevad," nentis Rikberg. "Aga millest me hakkame pihta, on see, et selline metsik servisurve teiselt poolt. Kuidas sa ehitad mängu mõistusega üles, kui sisuliselt ajad palli taga ja proovid lihtsalt kuidagi rünnakule jõuda. Jäime hätta, aga olen rahul, et me ei jäänud selles mõttes hätta, et oleksime otse ässasid lasknud palju või et üldse ei oleks saanud mängida. Jah, saime mängida, tegelikult ju ka teises geimis püsisime mängus ja see oli väga napi vahega. Taanlased ründasid metsikult hea protsendiga kõik kolm geimi. Kui me blokki kaitses pidama ei saa, siis ei ole ühegi meeskonna vastu siin finaalturniiril lootust."

Taanil on nüüd kolmest mängust kaks võitu, Eesti on aga kaotanud mõlemad senised kohtumised. Esmaspäeva õhtul minnakse vastamisi Belgiaga, kel on kirjas üks võit ja üks kaotus. "Äärmiselt raske on see seis, eriti sellepärast, et tänane mäng oli 0:3 skooriga. Teame ju seda mängude järjekorda, teame väga hästi nende võistkondade taset, kes meil järgmisena ees ootavad. Tuleb hakata päris riskeerivalt mängima, tuleb ka koosseisuga võib-olla selliseid avantüristlikke otsuseid vastu võtta, minna üllatama," hindas Rikberg. "Sisuliselt on teada, et selleks, et alagrupist edasipääsu veel heietada, peame olema võimelised päris suuri üllatusi serveerima."