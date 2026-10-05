Eestlased said BMX-krossi Euroopa karikasarja üldarvestuses kolmanda koha

BMX-krossi Euroopa karikasarja hooaeg lõppes Belgias Zolderis peetud 11. ja 12. etapiga. Eestlaste jaoks kujunes hooaeg edukaks, sest Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju lõpetasid kõik oma võistlusklassi üldarvestuse teisel kohal.

G15/16 klassis kogus Paula Palmiste hooaja jooksul 1629 punkti. Euroopa karikasarja võitis belglanna Esmee Vanderstraeten 1830 punktiga, kolmanda koha sai samuti belglanna Delphine Beirinckx 1560 punktiga.

Palmiste sõnul ületas hooaeg tema enda esialgseid ootusi. "Kokkuvõttes olen hooajaga väga rahul. Sõites koos aasta vanematega ei osanud ma hooaja alguses palju loota ega oodata. Pärast kahe etapi võitmist, enamikul etappidel poodiumile jõudmist ning G15/16 vanuseklassi üldarvestuse teise kohaga lõpetamist olen lõppkokkuvõttes hooajaga väga rahul," rääkis Palmiste. "Olen väga tänulik oma treenerile Klavs Lisovskisele, kes minusse usub ning on alati olemas ja toeks."

Meesjuunioride arvestuses lõpetas Sten Tristan Raid samuti teisena. Eestlane kogus 1223 punkti. Sarja võitis šveitslane Shane Nünlist 1479 punktiga, kolmandaks tuli belglane Lars Bosch 1152 punktiga.

Raidi hooaega mõjutas ka vigastus, kui enne Norra etappe murdis ta rangluu ning kaotas seejärel Euroopa karikasarja liidripositsiooni. "Kui ma oleks enne hooaega teadnud, mida ma saavutan, poleks ma seda uskunud. See tuli mulle väga suure üllatusena, et suutsin nii häid tulemusi teha ning järjest finaalidesse ja poodiumile sõita," rääkis Raid.

Zolderi viimastele etappidele läks ta vastu teadmisega, et üldarvestuse poodiumikoha hoidmiseks on kaalul palju. "Pärast esimese päeva ebaõnnestumist oli pinge väga kõrge, et üldse poodiumile saada. Kui olin teisel päeval esimesed kaks sõitu ära sõitnud, teadsin, et jõuan finaali ja võtan maksimumi, mis võtta on. Lõpuks tulin nii etapil kui ka kokkuvõttes teiseks," lisas Raid.

Paula Palmiste Autor/allikas: Erakogu

Cruiser 17–29 klassis lõpetas Euroopa karikasarja teisena Andren Kaju, kes kogus 1140 punkti. Võitjaks krooniti belglane Jan-Viktor Vranckx 1805 punktiga, kolmas oli tema kaasmaalane Finn Magiels 995 punktiga.

Kaju sõnul ei olnud tal hooaja alguses plaani kogu Euroopa karikasarja kaasa teha. "Kokkuvõttes kujunes hooaeg pikaks ning huvitavaks aastaks. Esimesele kahele etapile Veronasse minnes ei olnud plaani sõita kaasa kogu hooaega, aga kuna juba Verona esimesel etapil sain astuda poodiumile, võtsime vastu otsuse hakata Euroopa karikasarja etapp-etapi kaupa kaasa sõitma," rääkis Kaju.

"Suures pildis olen teise kohaga karikasarjas väga rahul, kuid tagasi vaadates jäävad kindlasti mõned etapid ka kripeldama. Kogemus, mida Euroopa karikasari sel aastal pakkus, on hindamatu. Sain palju kontakte, palju piiride kompamist ja palju pinget. Aasta alguse otsus viis mind lõpuks 12 etapist üheksal korral finaali ja viiel korral poodiumile," lisas ta.

Eestlaste treener Klavs Lisovskis tõi esile nii Palmiste kui Raidi stabiilsuse kogu hooaja vältel ning märkis, et Zolderi viimastel etappidel oli üldarvestuse tõttu tavapärasest rohkem pinget. "Mõlemad sõitjad võitlesid kõrgete kohtade eest ning viimased kaks etappi olid väga tähtsad, kuna nende eest jagati topeltpunkte. Nii Paula kui Sten lõpetasid oma klassi üldarvestuses teisena," ütles Lisovskis.

Ta tõi eraldi välja ka võistkondliku tulemuse: "Meie tiim lõpetas Euroopa karikasarja võistkondlikus arvestuses 32 meeskonna seas teisel kohal. Suurima osa punktidest tõid Paula Palmiste, Sten Tristan Raid ja Andren Kaju, kuid väga olulise panuse andsid ka Rommi Maidla ja Mattias Laur."

Teistest eestlastest sai B13 klassi üldarvestuses Jesse Laur 49. ja Karl Pauskar 52. koha. B14 klassis lõpetas Gregor Sahk 31., Oliver Pauskar 83. ja Rolef Hommik 152. positsioonil. B15 klassis oli Rommi Maidla 28. ja Mattias Laur 51. G15/16 klassis sai Mirtel Maidla 24. tulemuse. Meesjuunioride arvestuses lõpetas Luukas Lajal 122. ja Oliver-Siim Simenson 151. kohal. MU23 klassis teenis Oliver-Sten Saar 92. ja Mikk Metsaots 103. tulemuse.