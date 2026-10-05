Bigbank/Kalev alustab eurosarja: oleme autsaiderid, saame natuke riskida

Bigbank/Kalevi korvpallimeeskond alustab FIBA Euroopa karikasarja alagrupiturniiri olukorras, kus peatreener Brett Nõmme hinnangul on üldpilt Eesti-Läti liiga pealt lootustandev ja mäng on paranenud päev-päevalt.

"Täismängu kindlasti ei ole saanud, isegi täis poolaega pole saanud, aga meil on mingid hetked, kui korra näitame, et saame aru, mis tahame ja võiksime võistkonnana olla. Lihtsalt on vaja suuta seda läbi mängu näidata," rääkis Kalevi peatreener Brett Nõmm.

Esimene vastane eurosarjas on Türgi kõrgliigaklubi Korfez Basket, kellest on Kalevi treeneritel hea ülevaade. Vastase kuus-seitse põhimängijat on väga tugevad, sees on NBA ja Euroliiga karastust. "Nad mängisid Meistrite liiga valikturniiri, sinna nad peale ei saanud. Türgis on nad ka kaks mängu mänginud, [pühapäeval] kaotasid Fenerbahcele ühega. Kindlasti välismaalased on neil väga kvaliteetsed, kohalikud türklased on lihtsalt abijõud," rääkis Nõmm.

FIBA Euroopa karikasarjas pääseb kuuesest alagrupist edasi kaks paremat. Kalevi vastased tulevad lisaks Türgile Prantsusmaalt, Inglismaalt, Lätist ja Kosovost. "Me oleme [autsaiderid], et saame natuke rohkem riskida. See võiks olla asi, mille peale loodame ja mis võib olla vabastab mängijaid mingis mõttes," lõpetas Nõmm.

Kalevi esimene euromäng toimub kolmapäeva õhtul Kalevi spordihallis.